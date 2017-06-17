Ида-Вируский центр профобразования подарит жителям Силламяэ 60-килограммовый торт

Таким образом учебное заведение, филиалы которого работают в Нарве, Йыхви и Силламяэ, поздравит город с 60-летием.

Официальная дата рождения Силламяэ — 29 июня. Именно в этот день Ида-Вирумааский центр профессионального образования угостит всех желающих 60-килограммовым тортом, который предстоит приготовить учащимся и педагогам всех трех филиалов.

Юбилейный торт можно будет попробовать около 13:00 в Силламяэском центре культуры. В 14:00 в зале центра начнется показ кинохроник о городе.