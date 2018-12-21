Ида-вирумааское предприятие водоснабжения Järve Biopuhastus планирует поднять тариф

Запрошенная предприятием новая совокупная цена за 1 кубометр воды и канализации составляет чуть больше 2,59 евро, учитывая налог с оборота. В Кохтла-Ярве, например, сейчас действует тариф в 2,44 евро за куб, включая НСО. Таким образом, повышение было бы сравнительно небольшим.

- Вероятно, что департамент конкуренции изменит предложенный нами тариф в сторону уменьшения, — предполагает член правления Järve Biopuhastus Владислав Корзанов.

К перспективе согласования повышения в меньшем размере или даже отказа в согласовании тарифа он, впрочем, относится спокойно. Однако в этом случае предприятие опять подтолкнут к пути повышения цен ”редко, но резко”, с которого оно хотело бы сойти.

- Ещё во время предыдущего согласования три года назад мы подумали о том, что лучше было бы не устраивать шоковые ”сюрпризы” жителям, меняя цены раз в пять лет или того реже, а при наличии реальных экономических факторов и изменений стараться менять цены хотя бы каждые два года, — сказал Корзанов.

По его мнению, если тариф повышается очень редко, то на самом деле это говорит о том, что в экономике предприятия что-то не так: или действующая цена изначально была завышена, или какие-то услуги фактически не оказываются. Другими словами, ”долгоиграющие” цены в условиях реальных экономических процессов — это сказка.

Одной из важных причин нынешнего предполагаемого повышения тарифа Владислав Корзанов назвал отрицательный прирост населения в регионе оперирования: предприятие продаёт воды и отводит стоков с каждым годом всё меньше, обслуживая ту же инфраструктуру.