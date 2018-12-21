21.12.2018, 11:35

Ида-вирумааское предприятие водоснабжения Järve Biopuhastus планирует поднять тариф

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Алексей Cтарков
Алексей Cтарков
EST 4
Kraanivesi
KraanivesiFoto: Raivo Tasso

Региональное предприятие водоснабжения Järve Biopuhastus ещё летом подало в департамент конкуренции ходатайство о повышении тарифа оплаты за услуги водоснабжения и отвода и очистки сточных вод. Пока процесс согласования с госрегулятором ещё не завершён.

Запрошенная предприятием новая совокупная цена за 1 кубометр воды и канализации составляет чуть больше 2,59 евро, учитывая налог с оборота. В Кохтла-Ярве, например, сейчас действует тариф в 2,44 евро за куб, включая НСО. Таким образом, повышение было бы сравнительно небольшим.

- Вероятно, что департамент конкуренции изменит предложенный нами тариф в сторону уменьшения, — предполагает член правления Järve Biopuhastus Владислав Корзанов.

К перспективе согласования повышения в меньшем размере или даже отказа в согласовании тарифа он, впрочем, относится спокойно. Однако в этом случае предприятие опять подтолкнут к пути повышения цен ”редко, но резко”, с которого оно хотело бы сойти.

- Ещё во время предыдущего согласования три года назад мы подумали о том, что лучше было бы не устраивать шоковые ”сюрпризы” жителям, меняя цены раз в пять лет или того реже, а при наличии реальных экономических факторов и изменений стараться менять цены хотя бы каждые два года, — сказал Корзанов.

По его мнению, если тариф повышается очень редко, то на самом деле это говорит о том, что в экономике предприятия что-то не так: или действующая цена изначально была завышена, или какие-то услуги фактически не оказываются. Другими словами, ”долгоиграющие” цены в условиях реальных экономических процессов — это сказка.

Одной из важных причин нынешнего предполагаемого повышения тарифа Владислав Корзанов назвал отрицательный прирост населения в регионе оперирования: предприятие продаёт воды и отводит стоков с каждым годом всё меньше, обслуживая ту же инфраструктуру.

Järve Biopuhastus является оператором водной услуги в регионе от Кивиыли до Иллука. При этом тарифы в разных населённых пунктах — это наследие былых самостоятельных местных ”водоканалов” — пока различаются и унифицируются постепенно. В некоторых случаях сохраняется также и разница между тарифами для физических и юридических лиц, которая в течение 15-летнего переходного периода должна быть устранена. Сейчас в таких случаях для предприятий Järve Biopuhastus предложил более существенное, чем названо выше, увеличение тарифа.

Инфопресс
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