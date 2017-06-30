Ида-Вирумааский центр профобразования выпустил этим летом свыше 700 выпускников

На торжественных выпускных актах Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Йыхви, Силламяэ и Нарве 717 выпускников получили дипломы, 6 из которых выпускаются с отличием, сообщается в пресс-релизе Ида-Вирумааского центра профессионального образования.

Профессиональное образование получили учащиеся следующих специальностей: электрик, строитель-отделочник, парикмахер, повар, сварщик, лаборант, обслуживание клиентов в логистике, горнорабочий, управление программным обеспечением и базами данных, бухгалтер, швея, младший разработчик программного обеспечения, помощник повара, маляр, сварщик (полуавтоматическая сварка), кондитер, организация грузоперевозок, ногтевой техник, мастер-парикмахер, оператор химических процессов, строитель — каменные и бетонные работы, оператор металлорежущих станков, кладовщик, работа с текстилем, меххатроник, мультимедиа, пекарь-кондитер, специалист по организации бизнеса, организация туризма, оператор станков с числовым программным управлением (ЧПУ), электрик внутренних работ, обслуживание отелей (горничная), специалист поддержки ИТ, услуги по уборке, пошив одежды (пошив легкой одежды), продавец-консультант и оператор теплового оборудования. Период обучения в зависимости от специальности длился от 6 месяцев до 3 лет.

Самый важный этап в профессиональном образовании сегодняшних выпускников подходит к концу в очень знаменательное время — 100-летие Эстонской Республики. По словам директора центра профобразования Ханнеса Метса, многие из выпускников сдали успешно квалификационный экзамен, что является свидетельством их целеустремленности и высокого качества работы центра.

”У каждого выпускника свой образовательный путь и школа помогла вам написать свою историю успеха. Вы достигли желаемого результата и трудовая жизнь ждет вас”, — сказал директор Ханнес Метс выпускникам и подтвердил, что выпускники Ида-Вирумааского центра профессионального образования высоко ценятся на рынке труда.

Многие выпускники совмещали работу и обучение на рабочем месте, многие прошли практику и стажировались за рубежом. Самые умелые испытали свои знания и навыки в республиканских профессиональных соревнованиях, добились призовых мест и медалей и, конечно же, получили бесценный опыт.

”В будущем, работая на предприятии или начав свое собственное дела, вы поймете, что учиться нужно каждый день, что необходимо постоянно работать над собой и своими умениями, чтобы сохранить конкурентоспособность”, — сказал Метс, ”Ида-Вирумааский центр профессионального образования, одна из крупнейших профессиональных школ в Эстонии, предлагает множество возможностей. Приходите совершенствовать свои профессиональные навыки или научиться чему-то новому!”