Ида-Вирумааский центр профобразования принял участие в проведении президентского приема

Ида-Вирумааский центр профессионального образования принял участие в проведении президентского приема в честь 99-летия Эстонской Республики, подготовив различные закуски для гостей.

Приглашение к сотрудничеству от шеф-повара канцелярии президента Тайго Лепика поступило в Центр профессионального образования благодаря тому, что нынешняя выпускница школы Елена Булынина заняла первое место на проводившихся осенью соревнованиях молодых кондитеров. По рецептам Елены Булыниной и ее преподавателя специальности Ирины Буркиной для президентского приема были изготовлены пирожные ”Шу с кракелином” с малиново-сливочным кремом, буше с шоколадно-мятной начинкой, пирожные ”Вана Таллинн” и черносмородиновое безе.

По словам Булыниной, основная сложность при приготовлении закусок состояла не в достижении идеального вкуса, а в их размере, поскольку было важно, чтобы они были очень маленькими.

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”Подготовка была очень тщательной и многоэтапной — предварительная дегустация была проведена в январе. Совместная работа стартовала уже в начале недели, у нас собралась отличная команда, и я очень рада тому, что смогла принять участие в успехе президентского приема”, — сказала Елена Булынина.

Сервировкой красивых и вкусных закусок занимались преподаватели специальности Анна Тульцева, Таймо Тамм и Дмитрий Филиппов.

По словам преподавателя Таймо Тамма, самым увлекательным процессом было были окончательная сборка и оформление закусок в день торжества в театре ”Эстония”, когда вся команда работала, как швейцарские часы.

Помимо команды, свой вклад внесла также заканчивающая в этом году школу по поварской специальности Жанна Дмитриева, которая приготовила соленые закуски в сотрудничестве с коллективом замка Пуртсе.

Составил меню замка Пуртсе и помог с приготовлением руководитель по питанию Йыхвинского филиала Ида-Вирумааского центра профессионального образования Михкель Луус.

”День, предшествовавший приему, был довольно трудным, а утро годовщины создания республики — быстрым, однако по прибытии в театр ”Эстония” атмосфера стала уже гораздо спокойнее, — описала те события Дмитриева. — Для меня самым интересным было приготовление закусок из мяса бобра, а в плане работы по специальности я получила, вдобавок, много нового опыта, поупражнявшись в планировании времени, сервировке закусок и раскладывании их на подносах. Даже из самых простых вещей можно создать много интересных закусок”.

Сладких закусок было приготовлено в общей сложности 2000 штук, а соленых — 1700 штук.

Директор Центра профессионального образования Ханнес Метс высоко оценил усилия всех участников по реализации этого важного и ответственного проекта.

”Нет более праздничного события, чем годовщина создания республики, вследствие чего мне особенно приятно, что выпускники и работники Ида-Вирумааского центра профессионального образования смогли внести в этот праздник свой вклад”, — подытожил Метс. — ”Первое место Елены Булыниной на профессиональном конкурсе кондитеров предоставило нам возможность доказать не только в контексте профессионального образования, но и в глазах всей Эстонии, что в Ида-Вирумаа есть очень хорошие мастера и преподаватели”.