Ида-Вирумааский центр профобразования предлагает возможности для практики учащихся за границей

В ближайшие годы Ида-Вирумааский центр профессионального образования (ИВЦПО/IVKHK) продолжит предлагать возможности для прохождения практики заграницей, которые оказались успешными и высоко ценятся учащимися. При этом за два года центр планирует отправить за новым опытом более 150 будущих мастеров.

Только за этот учебный год на практике в учебных заведениях и на предприятиях Германии, Испании, Великобритании, Швеции и Латвии побывали уже 32 учащихся и стажировались семь работников центра. В течение весны к ним добавятся еще 42 учащихся и 10 работников.

По словам директора центра профессионального образования Ханнеса Метса, сейчас центр прилагает усилия к тому, чтобы унифицировать возможности для самосовершенствования, которые имеют учащиеся и работники всех филиалов учебного заведения.

”Прохождение практики в другой культурной среде дает будущему мастеру неоценимый опыт, расширяет кругозор и багаж опыта, создавая предпосылки для блестящей и разносторонней карьеры. Поэтому внутри самого центра преобладает тесная, но позитивная конкуренция за эти места, — сказал Метс. — Хорошие проекты, еще раньше созданные йыхвиским и нарвским филиалами, превратились в проекты объединенного центра профессионального образования, в реализации которых успешно принимают участие также учащиеся и работники силламяэского филиала”.

В рамках проектов по зарубежной практике ”Учиться на хорошего мастера на европейском опыте”, ”Учиться в Европе на мастера–2” и ”Учиться в Европе на мастера–3” в рамках программы Erasmus+ учащиеся специальностей ”автотехник”, ”сварщик”, ”строитель-отделочник”, ”столяр”, ”парикмахер”, ”портной”, ”мультимедиа”, ”логистика”, ”младший разработчик программного обеспечения”, ”мехатроник”, ”электрик”, ”автоматик”, ”повар”, ”пекарь-кондитер”, ”официант”, ”организация туризма” и т. д. смогут отправиться совершенствовать свои навыки в Германию, Испанию, Великобританию, Словению, Швецию, Латвию, Литву, Португалию, Францию, Финляндию, Венгрию и Австрию.

В мае центр профессионального образования подаст ходатайство о получении Хартии Зарубежной Практики профобразования в рамках программы Erasmus+, что дало бы возможность проще прежнего ходатайствовать гранты на организацию международных учебных поездок. В то же время, это подразумевает и обязанность регулярно инвестировать в продвижении учебных поездок за границу и встраивать такие учебные поездки в деятельность центра на стратегическом уровне. Нарвский профессиональный учебный центр, присоединившийся к ИВЦПО, получил данную сертификацию в 2015 году.

”Помимо стран Европейского Союза, мы очень хорошо сотрудничаем с учебными заведениями и предприятиями Армении, Грузии, Украины и России. Например, в мае для учащихся по специальности ”организация туризма” запланирована практика в отелях Армении, — добавил Метс. — Эти возможности нам удалось осуществить благодаря благоприятным финансовым решениям, которые позволили выделить дополнительные средства для практики за границей”.

Лучшие учащиеся и работники ИВЦПО также имеют хорошую возможность посещать на школьном автобусе различные мероприятия в Европе. В марте учащиеся и работники побывали в Германии на ярмарках Internorga 2017 и Cebit 2017, а в течение весны планируется также посетить ярмарку в сфере информационной технологии в Чехии, технологическую ярмарку в Петербурге и ярмарку красоты и эстетики в Милане.

Также учащиеся центра имеют возможность участвовать в различных профессиональных соревнованиях как в Эстонии, так и за рубежом. Так, с 6 по 8 апреля учащиеся ИВЦПО посоревнуются на 37-м Международном молодежном конкурсе по общественному питанию в Венгрии, где ИВЦПО будет представлен командой, в состав которой войдут два повара, один кондитер и один официант. А учащиеся кулинарной школы Кароя Гунделя (BVHSZC), организовавшей международный конкурс, с начала марта по конец апреля проходят практику на различных предприятиях в Йыхви и Нарве.

В то же самое время учащиеся силламяэского филиала примут участие в профессиональном конкурсе по специальности в сфере IT, проводимом в городе Элк на северо-востоке Польши.

В трех учебных пунктах Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Йыхви, Силламяэ и Нарве в 22 группах учебных программ обучается на мастера более 2800 разновозрастных учащихся. Обучение ведется как на эстонском, так и на русском языке, на базе основного и среднего образования, а также на базе учебного заведения и на базе рабочего места. Учебное заведение стало лучшим партнером Эстонской кассы страхования по безработице 2016 года в Ида-Вируском уезде.