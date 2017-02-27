Ида-Вирумааский центр профессионального образования выдал дипломы первым 269 выпускникам

В Ида-Вирумааском центре профессионального образования, созданном осенью прошлого года при объединении трех профессиональных учебных заведений уезда, были выданы первые свидетельства об окончании объединенного учебного заведения.

В трех филиалах (Йыхвиском, Силламяэском и Нарвском) Центра профессионального образования было выпущено в общей сложности 269 выпускников, из них 13 вступают на стезю мастера с похвальной грамотой.

По словам директора учебного заведения Ханнеса Метса, каждый выпускной акт является особенным, однако то обстоятельство, что эти акты впервые проводились в трех филиалах учебного заведения, от имени Ида-Вирумааского центра профессионального образования, придало событиям дополнительную значимость.

”Выпускные акты, состоявшиеся на этой и прошлой неделе, войдут в историю Ида-Вирумааского центра профессионального образования — в Йыхви, Нарве и Силламяэ учащиеся получили свидетельства об окончании одного и того же учебного заведения”, — сказал Метс.

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”Перед самым 99-летием Республики мы выпустили на рынок труда 269 образованных мастеров с отличными профессиональными умениями, большинство из которых освоили свою первую специальность, хотя многие получили здесь новую, очередную специальность или повысили квалификацию в уже имеющейся. Центр профессионального образования служит живым доказательством возможности получения образования в течение всей жизни, и я очень рад, что у нас учились такие яркие и усердные личности. Мы гордимся тем, что очень многие выпускники успешно сдали квалификационный экзамен в своей профессиональной ассоциации", — добавил он.

В Йыхвиском учебном пункте Ида-Вирумааского центра профессионального образования было 67 выпускников по пяти специальностям: парикмахер (14, эстонский язык обучения), оператор химических процессов (5), горнорабочий (10), автоматик (9), повар (21) и повар (8, эстонский язык обучения).

В Нарвском учебном пункте свидетельства об окончании получили 126 выпускников по девяти специальностям: автотехник (16), мехатроник на базе основного образования (13), повар (26), мехатроник на базе среднего образования (8), каменщик (10), кондитер (14), логист (20), специалист по уходу за поверхностями транспортных средств/шинотехник (7), пошив одежды (специализация: пошив изделий с утеплительной подкладкой) (12).

В Силламяэском учебном пункте было 76 выпускников по четырем специальностям: повар (24), складской работник (18), оператор химических процессов — профессиональное обучение на базе основного образования (22), оператор химических процессов — профессиональное обучение на базе среднего образования (12).

В трех филиалах Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Йыхви, Силламяэ и Нарве в 22 группах учебных программ обучается на мастера более 2800 учащихся разного возраста. Обучение ведется как на эстонском, так и на русском языке, на базе основного и среднего образования, а также на базе учебного заведения и на базе рабочего места. Учебное заведение стало лучшим партнером Эстонской кассы страхования по безработице 2016 года в Ида-Вируском уезде.

Больше информации о возможностях обучения в Ида-Вирумааском центре профессионального образования можно найти на сайтах трех трех филиалов учебного заведения: Йыхви www.ivkhk.ee, Нарва www.nvtc.ee и Силламяэ www.svtc.ee