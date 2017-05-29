Ида-Вирумааский центр профессионального образования впервые проведет международный театральный фестиваль

Со 2 по 3 июня в Силламяэ Ида-Вирумааский центр профессионального образования будет впервые принимать у себя международный театральный фестиваль ”Все дороги ведут в театр”, в котором примут участие театральные коллективы общеобразовательных школ и профессиональных учебных заведений, значится в пресс-релизе.

В течение двух дней на театральных подмостках можно будет увидеть коллективы из Нарвы, Таллинна, Маарду, Йыхви и Силламяэ, а также из Петербурга и Кингисеппа. В общей сложности зрителям будет предложено 18 спектаклей.

По словам директора Центра профессионального образования Ханнеса Метса, международный театральный фестиваль, проводимый впервые, станет для дружной семьи сотрудников и учащихся центра важным событием и непростой задачей.

”Цель учебного заведения — создать очень хорошие условия для профессионального обучения и развития, а также содействовать всестороннему раскрытию творческого потенциала учащихся”, — сказал Метс. — ”Инициатива коллег предпринять столь масштабную задачу достойна большого поощрения, и я уверен, что фестиваль получится выдающийся”.

Автором идеи фестиваля и руководителем организационной команды фестиваля является руководитель деятельности по интересам Нарвского филиала Центра профессионального образования Анна Терещенко, которая многие годы плодотворно руководит молодежным театром IVKHK Underworld при учебном заведении.

”Ежегодно мы участвуем в различных театральных фестивалях в Эстонии, а также мы выступали и за границей. Слияние учебных заведений объединило и энтузиастов в этой сфере деятельности, что позволило реализовать давно вызревавшую идею”, рассказала Анна Терещенко. — ”К подготовке фестиваля мы привлекали учащихся различных специальностей из всех трех филиалов. Например, швеи работают над созданием коллекции костюмов, учащиеся специальности сварщика приготовили эксклюзивные символические награды для участников фестиваля, будущие повара обеспечат общественное питание, а умельцы в области работ по дереву изготовят награды для членов актерских трупп, участвующих в спектаклях”.

В программе фестиваля представлены молодежный театр IVKHK Underworld при Нарвском филиале Центра профессионального образования, театр Andalers из Нарвы, Интерактивный театр теней из Силламяэ, театр MG Kooliteater KUKARJAMBA и театр Veer ja Špaga из Маарду, молодежный театр PS (Посткриптум) Йыхвиского центра культуры и интересов, театральный коллектив ”ЭКСПРОМТ” из Йыхви (Йыхвиский центр культуры и интересов) и театральная студия ”Летающая Корова” из Таллинна.

Из российских театров в фестивале участвуют Театр Юного Зрителя имени Юрия Яковлевича Шишкина (г. Кингисепп) и Театральная студия ”Юные Господа Артисты” (г. Санкт-Петербург).

В первой половине обоих дней фестиваля будут представлены спектакли для младшего школьного возраста, а после перерыва на обед в качестве публики приглашаются учащиеся старших классов и взрослые.

Открытие фестиваля состоится 2 июня в 10:00 в зале Силламяэского филиала Ида-Вирумааского центра профессионального образования (Таллиннское ш., 13, Силламяэ). Вход на церемонию открытия и первый спектакль бесплатный; цена билета на дальнейшие представления составляет 50 центов за один большой спектакль (продолжительностью до 1 часа) или за два мини-спектакля (продолжительностью по 30 минут).

С программой фестиваля можно ознакомиться по адресу: ehttp://www.nvtc.ee/et/uldinfo/uudised/1/10/syndmus/1340

После фестиваля, 5 июня, в Ида-Вирумааском центре профессионального образования начнется летний прием студентов.

В трех учебных пунктах Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Йыхви, Силламяэ и Нарве в 22 группах учебных программ обучается на мастера более 2800 разновозрастных учащихся. Обучение ведется как на эстонском, так и на русском языке, на базе основного и среднего образования, а также на базе учебного заведения и на базе рабочего места. Учебное заведение стало лучшим партнером Эстонской кассы страхования по безработице 2016 года в Ида-Вируском уезде.