Ида-Вирумаа теряет туристов третий месяц подряд, но число гостей из России растет

Если по Эстонии в целом количество туристов продолжает увеличиваться, то показатели туристического потока в Ида-Вирумаа сокращаются третий месяц подряд, сообщает rus.err.ee.

В январе 2016 года услугами гостиничных предприятий Северо-Востока воспользовались в общей сложности 11 735 местных и иностранных туристов, что почти на 7% или на 850 человек меньше, чем в тот же период годом ранее, выясняется из данных Департамента статистики.

При этом наиболее заметно — на 15% или 1290 человек — сократилось число местных туристов, а туристический поток из-за рубежа вырос на 10% до 4842 человек.

Особенно стремительно увеличилось в регионе количество российских туристов — почти на 17% или более чем на 560 человек по сравнению с январем 16-го года.

В январе этого года, как сообщил rus.err.ee накануне, в гостиничных предприятиях Эстонии остановились 192 000 внутренних и иностранных туристов, что на 8% превысило показатель января 2016 года.