Ида-Вирумаа стал терять иностранных туристов

При этом показатели увеличились за счет роста числа местных туристов, которых стало больше почти на 6,5%. А число гостей из-за рубежа, согласно данным Департамента статистики, снизилось в октябре почти на 2% и составило 6970.

70% от общего числа иностранных туристов в Ида-Вирумаа — россияне. Их в октябре было 4826 человек — примерно на 2% меньше, чем в том же месяце годом ранее.

Снизилось также число посетивших Северо-Восток туристов из Латвии, а вот турпоток из Финляндии вырос на 5%.