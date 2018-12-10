10.12.2018, 07:31

Ида-Вирумаа стал терять иностранных туристов

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rus.delfi.ee
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Noorus SPA Narva-Jõesuus
Noorus SPA Narva-JõesuusFoto: Sergei Stepanov, NPA

Туристический поток в Ида-Вирумаа в октябре вырос на 3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, достигнув отметки в 19 633 человека, пишет rus.err.ee.

При этом показатели увеличились за счет роста числа местных туристов, которых стало больше почти на 6,5%. А число гостей из-за рубежа, согласно данным Департамента статистики, снизилось в октябре почти на 2% и составило 6970.

70% от общего числа иностранных туристов в Ида-Вирумаа — россияне. Их в октябре было 4826 человек — примерно на 2% меньше, чем в том же месяце годом ранее.

Снизилось также число посетивших Северо-Восток туристов из Латвии, а вот турпоток из Финляндии вырос на 5%.

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