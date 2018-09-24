Ида-Вирумаа остро нуждается в психиатрах

Издание отмечает, что больницы уже весной направили Министерству социальных дел обращение с просьбой разрешить ситуацию, но воз и ныне там.

”Структура здравоохранения там ….как бы сказать поприличнее… отсталая”, — сказал председатель Союза психиатров Андрес Лехтметс.

Лехтмест отметил, что когда-то в Нарвской больнице было психиатрическое отделение, но его закрыли. ”Причины, как и обычно в Ида-Вирмуаа: трудно найти работников. Также у нас нет ни одной региональной программы, которая поддерживала бы эту область”, — пояснил он.

Сейчас единственным спасательным кругом является Ахтмеская больница, и если и она прекратит предоставление услуги, то жители региона останутся совсем без помощи.

По словам советника министерства Ингрид Отс-Вайк, ведомство занимается поиском решений уже давно. ”Это комплексная проблема, характерная не только для Ида-Вирумаа. Работа над поиском жизнеспособных решений идет”, — сказала она и добавила, что о конкретных планах сейчас говорить рано.

Кроме Ахтме, психиатрическую помощь можно получить и в детском и молодежном центре душевного здоровья в Кохтла-Ярве, где есть сестра, психолог и социальный работник, а вот детский психиатр приезжает из Тарту лишь раз в месяц.