Ида-Вирумаа хорошо принял микроавтобусы, ездящие в Петербург

Соединяющимся Ида-Вирумаа и Санкт-Петербург маршрутом Lux Mini за первый месяц работы воспользовались более 3700 пассажиров, сообщает Lux Express.

Вдобавок к большим автобусам Lux Express, которые ездят из Петербурга в Таллинн, из Йыхви в Петербург микроавтобусы ежедневно совершают четыре отправления.

”Целевая группа нового маршрута — это люди, которые посещают друзей или родственников и желают перемещаться между Ида-Вирумаа и Петербургом быстро, удобно и в подходящее время. Если раньше пассажиры Ида-Вирумаа, отправляясь в Петербург, должны были использовать маршрут Таллинн-Петербург, то теперь мы предлагаем именно для них предназначенную линию с удобным графиком движения”, — рассказал коммерческий руководитель Lux Express Мярт Сибрик.

Уже месяц маршрут Йыхви-Петербург обслуживают удобные 16-местные микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter, которые соединяют центры Ида-Вирумаа с Петербургом. В среднем, 60% пассажиров Lux Mini — жители Эстонии и 40% — из России, а наиболее популярные дни для поездок — это классические пятница, суббота и воскресенье.

Ежедневно на маршруте Lux Mini осуществляются по четыре отправления в оба направления, кроме среды, когда делаются три отправления в день. Микроавтобусы Lux Mini отправляются из Йыхви в 6.20, 12.30, 15.00 и 21.00. Из Петербурга в Йыхви можно поехать в 6.00, 09.15, 14.45 и 18.45. По средам не осуществляется отправление из Йыхви в 12.30, а из Петербурга — в 6.00. Длительность рейса вместе с пересечением эстонско-российской границы составляет 5 часов — автобусы Lux Mini пересекают границу в приоритетном порядке, на что обычно требуется около получаса.

Как и на остальных направлениях Lux Express, на маршруте Йыхви-Петербург действует гибкая система ценообразования, при которой стоимость билетов зависит от времени приобретения, востребованности данного отправления и исходящих из предпочтений пассажира скидок по программе лояльности. Цена билетов начинается с 5 евро и увеличивается по мере роста спроса и заполняемости автобуса. Кроме того, пассажирам доступны возрастные скидки и скидки по программе лояльности PINS.

Микроавтобусы Lux Mini оснащены удобными креслами с регулируемыми спинками и ремнями безопасности, кондиционером, а для ног остается достаточно места. Около каждой пары пассажирских кресел есть возможность для зарядки электронных девайсов (220 V), в автобусе имеется бесплатная сеть Wi-Fi.