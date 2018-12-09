Ида-Вирумаа будет получать больше денег

Рийгикогу принял Закон о внесении изменений в Закон об экологических налогах и изменении других связанных с этим законов, в соответствии с которым движение поступающих от эконалогов денег будет реорганизовано, что приведет к поступлению в некоторые ида-вируские самоуправления больших, чем прежде, денег, пишет "Северное побережье".
В дальнейшем Министерству окружающей среды будут выделять определенную госбюджетом соответствующего года долю средств, поступивших в госбюджет в виде эконалогов. Сейчас эконалоги поступают в госбюджет, откуда их часть уходит Центру инвестиций в окружающую среду.
В соответствии с поправкой, выделяемые целенаправленно на охрану окружающей среды суммы не будут зависеть от поступления эконалогов и от ставки налогов и использование этих денег будет формироваться на основании установленных госбюджетной стратегией приоритетов, необходимости охраны окружающей среды и долговременного стратегического видения.
С поправкой увеличат часть эконалогов, поступающую в местные самоуправления и касающуюся платы за право на сланцедобычу, за термическую обработку сланца, а также удаление летучей и топочной сланцевой золы.
В соответствии с предложением союза, за каждую добытую тонну в Ида-Вирумаа должно поступать вместо нынешних 27,5 цента 37 центов. Самоуправление, на территории которого ведется добыча, получало бы из них 24 цента; 8 центов получило бы самоуправление, на территории которого из сланца производят масло или электроэнергию, по 5 центов за тонну распределили бы пропорционально площади между теми самоуправлениями, на территории которых расположен разрабатываемый горный отвод. Кроме того, самоуправлениям, где складируется летучая и топочная зола, следовало бы платить по 15 центов за каждую складированную тонну. ”Радует, что наши предложения приняли в расчет”, — прокомментировал исполнительный руководитель ИВСС Вейкко Лухалайд.