Ида-Вирумаа будет получать больше денег

В дальнейшем Министерству окружающей среды будут выделять определенную госбюджетом соответствующего года долю средств, поступивших в госбюджет в виде эконалогов. Сейчас эконалоги поступают в госбюджет, откуда их часть уходит Центру инвестиций в окружающую среду.

В соответствии с поправкой, выделяемые целенаправленно на охрану окружающей среды суммы не будут зависеть от поступления эконалогов и от ставки налогов и использование этих денег будет формироваться на основании установленных госбюджетной стратегией приоритетов, необходимости охраны окружающей среды и долговременного стратегического видения.

С поправкой увеличат часть эконалогов, поступающую в местные самоуправления и касающуюся платы за право на сланцедобычу, за термическую обработку сланца, а также удаление летучей и топочной сланцевой золы.