"Хранительница пронизанной болью столетней истории". В Нарве на поднятие флага собралось несколько сотен человек

На рассвете в Северном дворе Нарвского замка подняли эстонский флаг. Отметить 100-летие Эстонской Республики собралось более пятисот человек. С торжественной речью выступил министр внутренних дел Андрес Анвельт.

Традиция поднимать на рассвете флаг в Нарве в День независимости Эстонии родилась в начале двухтысячных, но в этом году церемония впервые прошла в Северном дворе. Из-за строительных работ перед замком — там создают систему пожаротушения, и ее частью станет большой резервуар с водой — мероприятие перенесли.

После поднятия флага с Петровской площади отправился автобус на Гарнизонное кладбище, где нарвитяне и гости города почтили память павших в Освободительной войне.

Кульминацией празднования юбилея Эстонской Республики станет организованный горуправой и Нарвским колледжем Тартуского университета праздничный концерт и прием, который состоится в Нарвском колледже.

Гостей поприветствуют директор Нарвского колледжа Кристина Каллас и мэр Нарвы Тармо Таммисте. Программа концерта, которую составили музыкальный руководитель Русского театра Эстонии Александр Жеделёв и Tallinn Music Week (TMW), состоит из выступлений лучших музыкантов Нарвы и Ида-Вирумаа, а также гостей. Ведущими концертной программы будут Евгений Тимощук и Элина Нечаева.

Перед собравшимися выступил министр внутренних дел Андрес Анвельт. Приводим ее в полном объеме.

Восход солнца отсюда, из Нарвы, отправится сперва в Раквере и Тарту, затем в Таллинн и Курессааре, Пярну и Валгу, — сказал Анвельт. — Представьте себе длинную сине-черно-белую полосу в небе, которую сменяет утро 100-летнего юбилея Эстонии и озаряет всю страну солнечным светом. Мы с вами находимся в городе, откуда начинается Эстония. Эстония начинается с Нарвы.

Нарва является хранительницей яркой и пронизанной болью всей столетней истории, которую мы все помним. Этот век вместил победы и поражения, строительство и разрушения, мир и войну, завоевания и освобождение, смех и слезы. Но восстановленная почти 30 лет назад независимость привела Эстонию на сторону победителей. И наше вступление в Евросоюз, одним из пограничных городов которого является Нарва, окончательно и бесповоротно вернуло Эстонию в Европу.

Мне недавно задали вопрос: что для меня значит Эстония? Ответ несложен: Эстония — это прежде всего наши люди. Именно наши люди делают Эстонию такой, какая она есть, и Эстония — это страна для всех живущих в ней людей независимо от их происхождения, пола, вероисповедания или национальности.

Все это вместе и есть наша Эстония. Свободная, успешная, демократическая и открытая Эстония.

Свобода — это фундамент нашей самостоятельности и наших достижений. Свобода — это также поиск и принятие решений, возможность ошибаться и вновь подыматься.

Мое пожелание к 100-летнему юбилею Эстонии простое: давайте беречь Эстонию так же бескорыстно, как мы хотим, чтобы Эстония берегла каждого из нас. Давайте любить Эстонию так же искренне, как своих близких. Мы нужны Эстонии так же, как Эстония нужна нам.

Эстонию обнять сложно — для этого она все-таки слишком велика. Но давайте обнимем людей, которые находятся рядом с нами, и поздравим друг друга с днем рождения нашей родины. Будь то наши родные или же не самые близкие — ведь все мы и есть наши люди и всегда будем вместе, как эстонская земля и эстонское сердце в одном из стихотворений Лидии Койдулы.