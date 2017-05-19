Хельо Пикхоф: государство ждет от Нарвы конструктивного сотрудничества в отношении музея

«С Нарвского музея начинается Нарва, начинается Эстония, начинается Европейский союз. В прямом смысле. Я рада, что Нарвский музей все-таки останется открытым», - прокомментировала член парламентской комиссии по культуре Хельо Пикхоф вчерашнее решение Нарвского городского собрания восстановить финансирование – хоть и в меньшем объеме, сообщает Социал-демократическая партия.

Второй соучредитель Нарвского музея — министерство культуры. Государство годами увеличивало поддержку музея и сейчас готово выделить музею свою часть суммы в запланированном объеме, если город будет придерживаться договоренностей. Из-за разногласий город сократил бюджет музея на 200 000 евро, однако, вчера восстановил со своей стороны финансирование в размере 130 000 евро.

”Как член парламентской комиссии по культуре, я не сомневаюсь, что государство продолжит быть ответственным и заботливым соучредителем Нарвского музея. В то же время государство ждет и от нарвских властей конструктивного сотрудничества и выполнения всех договоренностей”, — подчеркнула Хельо Пикхоф. ”От этого напрямую зависит способность претворить в жизнь два поддерживаемые ЕС проекта по реконструкции крепости на сумму 8 миллионов евро”.

Аудит, заказанный Министерством культуры, подтвердил, что деятельность Нарвского музея осуществляется по закону. Для большинства членов горсобрания проблему представляет работающий в музее ресторан ”Рондеэль”.

”Министр культуры Индрек Саар последовательно сглаживал разногласия, возникшие между руководством музея и Нарвским горсобранием. Мне кажется, всем сторонам придется еще несколько раз спокойно и конструктивно все обсудить”, — считает Пикхоф.

”Нынешнее правительство, в том числе и социал-демократы, обращает на Нарву большое внимание. Вспомним хотя бы решение о строительстве Нарвского колледжа Академии внутренней безопасности вместе с тиром и бассейном, решение о ремонте отделения экстренной медицины Нарвской больницы, переезда интеграционного целевого учреждения в Нарву, строительство Свободной сцены, мультимедийного кластера, Арт-резиденции и Дома эстонского языка”, — перечислила Пикхоф.

”Залог успеха этой истории — в доверительном сотрудничестве между государством и городской властью”, — добавила депутат.