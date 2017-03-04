Грузинский профессор медицины об Эстонии: вертолет за пациентом в Грузии был бы роскошью

Грузинский профессор медицины, посетивший столичную (Восточно-Таллиннскую) и региональную (Ида-Вирускую) больницы удивлен тем, что в оснащении и подходе к пациентам между столицей и регионом нет никакой разницы, и считает, что Грузии есть чему поучиться у эстонской стороны.

Серго Табагари, доктор медицинских наук, проректор Медицинского университета Д.Твилдиани, зав.кафедрой биохимии, президент Грузинской Ассоциации клинической химии, председатель Грузинской Ассоциации по PhD-образованию в биомедицине и здравоохранении, в течение нескольких дней в рамках проекта Ассоциации медицины Эстонии знакомился с опытом эстонских коллег.

- Ассоциация Mедицина Эстонии (Medicine Estonia klaster) была создана 2012 году, ее целью является налаживание партнерских отношений в развитии сектора здравоохранения как в европейских государствах, так и на постсоветском пространстве, и сейчас активно налаживаются партнерские связи с Казахстаном, Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Грузией, Беларусью и Кыргызстаном, — рассказала преподаватель Таллиннской высшей школы здравоохранения в Кохтла-Ярве Олеся Зеель, координировавшая визит грузинского профессора в Ида-Вирумаа.

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- Опыт ассоциации показывает, что в странах бывшего СНГ работники сферы здравоохранения (врачи и сестры), а также образовательные учреждения (медицинские университеты и колледжи) нуждаются в обмене опытом с эстонскими коллегами. Есть и заинтересованность в курсах повышения квалификации, стажировке врачей и сестер в эстонских больницах, а также наши коллеги из бывшего СНГ нуждаются и заинтересованы в сотрудничестве с нашим колледжем. Таллиннская высшая школа здравоохранения является членом ассоциации Medicine Estonia с 2016 года. За 2016 год делегации от нашего колледжа посетили медицинские университеты и колледжи в Украине, Азербайджане, Грузии и Молдове, и уже предприняты первые шаги к плодотворному сотрудничеству: совместные конференции, учебные программы, обмен студентами и преподавателями, — пояснила Олеся Зеель.

22 февраля с ответным визитом колледж, Ида-Вирускую центральную больницу и центр по уходу в Алутагузе и посетил Серго Табагари. Одна из целей визита — налаживание контактов между Таллиннской высшей школой здравоохранения и медицинским университетом Твилдиани в Грузии.

После того, как профессор познакомился с Ида-Вируской центральной больницей, он дал небольшое интервью ”Инфопрессу”.

- Впечатления от Ида-Вируской больницы самые лучшие! — уверил грузинский доктор. — Я только заглянул в кабинеты диагностики и лечения — уже вижу, какие аппараты здесь установлены и что они очень высокого уровня. Тут важно, чтобы расшифровывали результаты, полученные с этих приборов, квалифицированные специалисты — это уже кадровый вопрос и вопрос образования, — говорит Табагари.

Серго Табагари окончил медицинский государственный университет в Тбилиси. Теперь, говорит профессор, в Грузии есть и частные медицинские вузы (чем она и отличается от Эстонии, в которой врачей готовит только государственный университет).

- После того, как мы получили независимость, появилась возможность открытия частных заведений. Одним из таких заведений была Высшая школа медицины Аиети (мы назвали ее именем царя Колхиды, отца Медеи). Первых студентов приняли в 1992 году, их было 62 человека, они окончили вуз через пять лет, после чего вышел закон о высшем образовании, предписывающий медикам обучаться не менее шести лет, и наша школа перешла на шестилетнее образование, — рассказывает Серго.

Табагари стоял у истоков создания этой частной школы, и инициативная группа преподавателей задумала совершенно новый подход к обучению медиков. Так родилась авторская программа, одним из авторов которой и стал Серго Табагари.

- Не скрою — мы ориентировались на тех студентов, кто планировал стажироваться, учиться дальше или же работать в Европе и Америке, — говорит Табагари. — Именно поэтому всю систему ”старого”, советского образования необходимо было ”перекроить” по новому образцу, исходя из европейских и западных стандартов. Эта программа основана на принципах системного обучения. После второго семестра (в первый входят общие дисциплины) начинается модульное / системно-ориентированное обучение. Т.е. определенный пласт знаний, связанный с какой-то прикладной медицинской сферой. Прослушав модуль, студент сдает экзамен, который проходит в виде теста из порядка 200 вопросов. В каждом семестре по три таких модуля. Если хотя бы один из них не сдается, то студент на следующий уровень обучения не переходит, оставаясь, по сути, ”на второй год”, — поясняет Серго Табагари.

По окончании будущего врача ожидает большой тест из 600 вопросов (селекционный экзамен), это значит, что одновременно повторить и сдать нужно 14 предметов.

- Мы даем только одну возможность для пересдачи, если не получается, то студент остается в пятом семестре до тех пор, пока не сдаст этот экзамен, — говорит профессор.

Студенты, получившие образование в ”Аиети” блестяще сдают квалификационные экзамены в Европе и Америке, есть, конечно, в этом и негативный момент.

- Очень жаль, что они уезжают из Грузии, это большая проблема, но чем мы можем их удержать? Учатся на английском языке, хорошо сдают экзамены. И, например, в США они получают жалование 3300 долларов, являясь резидентами. У нас в Грузии наоборот — студент сам должен платить за резидентуру, — говорит Серго Табагари.

Сам Серго в студенческие годы не раз бывал в Тарту — знаком с тамошними медиками еще со студенческих времен, но, говорит, после долгого перерыва пришло время налаживать международные профессиональные связи.

- Наши студенты проходят практику в Клайпеде, с Эстонией пока такого сотрудничества нет, но мы надеемся, что это дело времени и нашего обоюдного желания, — уверен Табагари, который удивился тому, что все больницы в нашей стране живут за счет государственной поддержки.

- В Грузии уже нет государственных больниц, все частные. Кроме того, вот так, как у вас, чтобы прислали вертолет в региональную больницу, и пациента доставили в столичную, да еще и бесплатно — такое если у нас и сделают, то будет стоить бешеных денег, — удивлен грузинский доктор.

Серго Табагари говорит, что по приезду в Грузию он напишет подробный отчет в министерство и посольство, и Грузия подготовит для подписания экземпляр меморандума о взаимопонимании, благодаря которому, не исключено, что в ближайшем будущем студенты из Грузии, как врачи, так и сестры, будут проходить практику в больницах Эстонии.

Со стороны же Таллиннской высшей школы здравоохранения уже в ближайшее время, в апреле, планируется поездка делегации преподавателей в Национальный Колледж Медицины и Фармации ”Raisa Pacalo” г. Кишинева (Молдова).

- Цель визита — поделиться опытом реорганизации сестринского образования. Сестры в Эстонии теперь получают высшее прикладное образование и имеют возможность продолжать обучение в магистратуре, это очень важно, потому что в современное здравоохранение должны приходить только квалифицированные сестринские кадры, обладающие профессиональной компетентностью. Также целью нашего визита является ознакомить коллег и студентов колледжа с новыми подходами в профилактике и лечении пролежней и проконсультировать на тему создания симуляционного центра для обучения сестер, — рассказала преподаватель Кохтла-Ярвеской структурной единицы Таллиннской высшей школы здравоохранения Олеся Зеель.