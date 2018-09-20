Государство поддержит создание новых рабочих мест на северо-востоке и юго-востоке Эстонии

Цель пособия — способствовать экономическому развитию этих регионов и сокращению безработицы. Пособие состоит из пособия на зарплату и компенсации расходов на обучение, сообщает ведомство.

”Хотя в Эстонии наблюдается дефицит рабочей силы, на юго-востоке страны и в Ида-Вирумаа много безработных. Цель пособия — мотивировать работодателей создавать рабочие места именно в Ида-Вирумаа и на юго-востоке страны, где много незадействованной рабочей силы. Помимо места работы частым препятствием свести работодателя и работника служит то, что у работодателя завышенные ожидания по поводу навыков работника, а у работника по поводу выплачиваемой зарплаты. Для того, чтобы это не влияло на создание рабочих мест, будут покрываться расходы на обучение, а также не будет рабочих мест с минимальной заработной платой”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Согласно последним данным Кассы по безработице, по состоянию на август, показатель зарегистрированной безработицы в Ида-Вирумаа составил 8,4%, Валгамаа — 8,5%, Вырумаа — 7,6% и в Пылвамаа — 6,6%. Показатель средней зарегистрированной безработицы по Эстонии составил 4,6%.

Пособие на создание рабочего места выплачивается работодателям, которые в течение двух месяцев создадут по меньшей мере пять рабочих мест. Для того, чтобы способствовать прежде всего созданию тех рабочих мест, вклад которых в экономическое развитие региона больше, будут поддерживаться лишь те рабочие места, на которых выплачивается зарплата в объеме по меньшей мере полутора минимальных зарплат, которая составляет в 2018 году 750 евро.