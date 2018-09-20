20.09.2018, 08:39

Государство поддержит создание новых рабочих мест на северо-востоке и юго-востоке Эстонии


rus.delfi.ee
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Töötukassa töö-ja karjäärimess Kultuurikatlas
Töötukassa töö-ja karjäärimess KultuurikatlasFoto: Karin Kaljuläte

Министерство социальных дел направило на согласование условия пособий на создание новых рабочих мест в Ида-Вирумаа, а также на юго-востоке страны.

Цель пособия — способствовать экономическому развитию этих регионов и сокращению безработицы. Пособие состоит из пособия на зарплату и компенсации расходов на обучение, сообщает ведомство.

”Хотя в Эстонии наблюдается дефицит рабочей силы, на юго-востоке страны и в Ида-Вирумаа много безработных. Цель пособия — мотивировать работодателей создавать рабочие места именно в Ида-Вирумаа и на юго-востоке страны, где много незадействованной рабочей силы. Помимо места работы частым препятствием свести работодателя и работника служит то, что у работодателя завышенные ожидания по поводу навыков работника, а у работника по поводу выплачиваемой зарплаты. Для того, чтобы это не влияло на создание рабочих мест, будут покрываться расходы на обучение, а также не будет рабочих мест с минимальной заработной платой”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Согласно последним данным Кассы по безработице, по состоянию на август, показатель зарегистрированной безработицы в Ида-Вирумаа составил 8,4%, Валгамаа — 8,5%, Вырумаа — 7,6% и в Пылвамаа — 6,6%. Показатель средней зарегистрированной безработицы по Эстонии составил 4,6%.

Пособие на создание рабочего места выплачивается работодателям, которые в течение двух месяцев создадут по меньшей мере пять рабочих мест. Для того, чтобы способствовать прежде всего созданию тех рабочих мест, вклад которых в экономическое развитие региона больше, будут поддерживаться лишь те рабочие места, на которых выплачивается зарплата в объеме по меньшей мере полутора минимальных зарплат, которая составляет в 2018 году 750 евро.

Работодателям будут частично компенсироваться расходы на зарплату работника, т.е. 50% от оплаты труда работника, предельная граница которой равна двукратной ставке минимальной зарплаты. На работу надлежит взять безработного, который был без работы более шести месяцев и стоит на учете в уезде Ида-Вирумаа, Пылвамаа, Валгамаа или Вырумаа. Работодатели также получат поддержку в развитии новых навыков у работников — при необходимости будут компенсироваться расходы на обучение каждого нанятого работника в объеме до 2500 евро.

Региональное пособие на создание рабочего места финансируется из средств Европейского социального фонда. О пособии можно ходатайствовать с начала следующего года до конца 2021 года. Совокупный бюджет меры на три года составляет около 1,48 миллиона евро. Всего за этот период будет поддержано создание примерно 360 рабочих мест. В будущем планируется продолжить оказывать меры для рынка труда в регионах с более высокой безработицей, адаптируя условия и целевые регионы в соответствии с изменениями на рынке труда.

Прежде на постоянной основе регионам со структурными проблемами не оказывались меры рынка труда, но Касса по безработице применяла региональные кризисные меры в Ида-Вирумаа в связи с массовыми сокращениями 2015-2016 гг. Начиная с мая 2016 г. и до конца 2017 г. в Ида-Вирумаа можно было ходатайствовать о пособии на создание рабочих мест в качестве дополнительной услуги. В общей сложности было создано 645 рабочих мест на 17 предприятиях. Региональное пособие на создание рабочего места опирается на опыт пособия на создание рабочего места в Ида-Вирумаа.

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