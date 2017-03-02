Государство планирует повысить эффективность помощи наркозависимым в Ида-Вирумаа

На сегодняшнем заседании правительство решило, что деятельность оказывавшего с 2005 года услугу стационарной реабилитации для наркозависимых Силламяэского центра реабилитации будет передана Вильяндиской больнице. Цель изменений — повысить эффективность помощи наркозависимым в регионе Ида-Вирумаа.

”Вильяндиская больница зарекомендовала себя как ведущий компетентный центр реабилитации. Расширение ее деятельности в Силламяэ повысит качество лечения наркозависимых и обеспечит стабильность услуги”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

”Последовательная борьба с наркозависимостью, в том числе более эффективная профилактика и качественное лечение помогут в снижении ущерба как для самих зависимых, так и для их близких и общества в целом”, — добавил министр.

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По итогам переговоров между городом Силламяэ, Министерством социальных дел, целевым учреждением Вильяндиская больница и Институтом развития здоровья имущество центра будет передано Вильяндиской больнице. Сотрудники центра также продолжат работать у нового работодателя. Собственником участка реабилитационного центра станет город Силламяэ, который передаст его в аренду Вильяндиской больнице.

Бюджет центров, оказывающих реабилитационные услуги наркозависимым, вырастет в этом году на 600 000 евро.