Государство готово содействовать ида-вирумааским предпринимателям по формуле 50 на 50

По словам министра по делам государственного управления Эстонии Яака Ааба, государство готово финансово поддержать самоуправления Северо-Востока, которые разрабатывают на своих территориях меры поддержки предпринимательства и пекутся о строительстве муниципального жилья. Сделать это возможно в рамках Программы развития Ида-Вирумаа, на которую, как известно, планируется выделить 200 млн евро, пишет ”Виру Проспект”.

”Из Ида-Вирумаа поступает мало проектов”

Министр, на которого возложена ответственность за претворение Программы развития Ида-Вирумаа в жизнь, сказал об этом на деловой встрече с предпринимателями региона, которая прошла в Нарва-Йыэсуу в СПА-отеле Noorus в рамках проекта ”Шесть рукопожатий” в конце прошлой недели. В целом же деловая дискуссия была вызвана желанием поговорить на тему о том, готовы ли предприниматели активно включиться в развитие региона вместе с государством или предпочтут занять позицию сторонних наблюдателей: мол, вы тут развивайте, а мы посмотрим, что из этого выйдет.

”Правительство хорошо осведомлено о ситуации в регионе. Напомню, что еще в 2014 году была принята Стратегия развития Ида-Вирумаа, теперь представлена Программа развития, и цифра — 200 млн евро на 4 года, с 2017-го по 2020-й — взялась не из ниоткуда, а из вполне конкретного и обстоятельного анализа, который ежегодно проводят министерства и на основе которого принимаются решения. Заявленные инвестиции будут направлены на развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест, строительство дорог, жилья, медицинских центров, на решение экологических проблем и прочее; они должны способствовать в целом улучшению жизненной среды в регионе”, — сказал Ааб.

”И хотя в Программе развития Ида-Вирумаа четко обозначены базовые вещи, необходимо сделать некоторые уточнения до того момента, когда программа будет окончательно утверждена. К примеру, понять, почему в Ида-Вирумаа приходит мало денег из программ таких фондов, как EAS (Содействие развитию предпринимательства в Эстонии) и KredEx, почему из Ида-Вирумаа вообще поступает мало проектов, рассчитанных на развитие предпринимательства. Помочь разобраться в этом можете именно вы, люди, которые здесь живут и работают. И я хотел бы узнать, а что для вас является приоритетом, когда говорят о развитии уезда”, — обозначил цель своего приезда в Ида-Вирумаа г-н министр.

Два основных направления

По словам Яака Ааба, в Программе развития Ида-Вирумаа четко обозначено два основных направления: развитие предпринимательства и развитие жизненной среды.

”Что касается предпринимательства, то необходимо решать, как сделать эту сферу наиболее разнообразной и какие инвестиции необходимо на это направить. В Ида-Вирумаа есть самоуправления, которые уже имеют или готовятся принять различные меры по поддержке своего предпринимательства. Государство хочет их усилить. Причем, по формуле 50 на 50, то есть, если, предположим, самоуправление направляет в свою программу поддержки предпринимательства 20 000 евро, то государство дает местным властям столько же. Задача сегодняшнего дня — разработать общие принципы, которыми руководствовались бы все самоуправления Ида-Вирумаа при создании своих программ поддержки предпринимательства, чтобы вклад со стороны государства был для всех равнозначным и не было вопросов, почему кому-то дали больше, а кому-то меньше. Если сумеем договориться с самоуправлениями, то они начнут получать господдержку уже во второй половине этого года”, — сказал Яак Ааб.

Когда речь зашла о следующем приоритетном направлении, а именно — развитии жизненной среды в регионе, Яак Ааб прежде всего акцентировал внимание на вопросе муниципального жилья.

”Государство готово финансово поддержать местные самоуправления в строительстве муниципального жилья. Условия его строительства или реновирования, безусловно, должны быть легче и гибче, чем в других регионах Эстонии, — сказал министр. — Также государство готово поддерживать те самоуправления, которые хотят привлечь в публичный сектор молодых специалистов и выплачивать им стартовое пособие. Государство готово добавить свою половину”.

Коснулся Яак Ааб и такой проблемы Ида-Вирумаа, как заброшенные и полупустые дома.

Местные самоуправления должны активнее заниматься этим вопросом, например, продумывать, как из двух полупустых домов сделать один, а пустующие дома снести, считает Ааб. Планируется запустить подобный пилотный проект в Кохтла-Ярве. Здесь, конечно, встает вопрос ”А как быть с частной собственностью?”, ведь заброшенные квартиры — это действительно чья-то собственность. Так вот правительство указало Министерству юстиции на необходимость разработать изменения для Закона о квартирной собственности, чтобы были основания для ее отчуждения.

Вместе с Яаком Аабом в панельной дискуссии принимали участие руководитель одной из самых динамично развивающихся компаний на Северо-Востоке Эстонии ”Аквафор” Валерий Лавров, руководитель Нарвского промпарка Вадим Орлов, представитель фонда Prototron и член правления нарвского инкубатора творческой индустрии OBJEKT Яна Павленкова.