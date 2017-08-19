Государственный ресторан в Нарвском музее приносит убытки

Основанный в 2016 году государственный ресторан в Нарвском музее закончил первый год своей деятельности с убытками, пишет Eesti Päevaleht.

В июле прошлого года публично рассматривались вопросы, связанные с рестораном в готовящемся к открытию Эстонском национальном музее, открытом осенью 2016-го в Тарту. Тогда обсуждали оформление госресторана, меню, бизнес-планы. В то же время шла дискуссия на тему, должен ли вообще содержащийся на деньги государства музей сам заниматься бизнесом в сфере общепита.

Между тем, существующий на деньги налогоплатильщиков ресторан Эстонского национального музея — не единственная попытка государства заработать таким образом деньги. В прошлом году также был открыт государственный ресторан в Нарвском музее. Судя по аудиту Министерства культуры, поначалу успех ему не сопутствовал.

Министерство культуры в проведенном в начале года внутреннем аудите изучило, как целевое учреждение ”Нарвский музей” (в котором три члена совета — представители государства, и еще три — представители Нарвы) использовало выделенные государством деньги. Выходит, что, как и в случае Эстонского национального музея, руководство Нарвского музея также решило предоставлять ресторанные услуги.

Суля по внутреннему аудиту, это рискованная деятельность. ”Целью деятельности ЦУ не является содержание музейного ресторана как бизнес-единицы, так как это создает риск, потому что средства ЦУ с долей участия государства не используются для основной деятельности, — говорится в аудите. — Трата государственного пособия на содержание бизнес-единицы может также оказаться вредным для конкуренции”.

Первый год работы ресторана Нарвского музея Rondeel прошел тяжело. Хотели заработать 280 000 евро, но доход был в два раза меньшим — 143 640 евро, при расходах свыше 300 тысяч евро. Для открытия ресторана ЦУ взяло кредит в объеме 120 тысяч евро.

Так как ресторан остался в минусе, ЦУ ”Нарвский музей” покрыл часть его расходов из доходов музея, направив туда 71 000 евро.

Само ЦУ указывает в аудите, что ресторан не является бизнес-единицей, так как не зарабатывает не для собственников или учредителей, а для осуществления основной деятельности. ”Зарабатывание дополнительных средств и рост доходов является одной из задач ЦУ в соответствии с программой развития”, — также говорится в пояснении.

Почему решили сами заниматься рестораном, а не заказали услугу? Руководители ЦУ обосновали решение ситуацией на местном рынке услуг общественного питания: несмотря на поиски, они не смогли найти в регионе подходящего арендатора.

”Для открытия ресторана и его деятельности не использовались и не планируется использовать пособия, выделяемые государством и местным самоуправлением, — обещают руководители музея в своем пояснении. — Использование своих средств, заработанных другими видами деятельности ЦУ, для поддержания ресторана является временным явлением”. Меньший, чем ожидалось доход обосновывается задержкой запуска ресторана.

По плану ресторан должен начать окупать себя с 2019 года.

Из аудита министерства культуры можно также узнать, что на персонал в ресторане Rondeel было израсходовано 90 тысяч евро. ”Размер зарплат работников находился в промежутке от 470 евро (уборщица, охранник, посудомойка) до 2165 евро (шеф-повар)”, — говорится в аудите. Стоит отметить, что месячная плата члену правления ЦУ составляет 1900 евро.