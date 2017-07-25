Госсуд постановил: Ида-Вирумаа остается без ”египетских пирамид”?

Государственный суд оставил в силе решение судов низших инстанций, не позволяющее предприятию Viru Keemia Grupp (VKG) использовать щебень, получаемый при обогащении сланца, в качестве строительного материала для сооружения пирамид в водноспортивном комплексе ”Айду”.

Пять лет назад портал Delfi сообщал о презентации, которая прошла на месте бывшего сланцевого карьера ”Айду” в Майдлаской волости. Тогда был представлен проект гребного канала и даже огромных пирамид, напоминающих сооружения египетских фараонов. Проект даже вызвал восторг присутствующего на презентации депутата Европарламента Тунне Келама, пообещавшего ”пробить” европейское финансирование.

Прошло каких-то пять лет, гребной кала уже находится в эксплуатации, здесь проходят престижные соревнования. А на проекте строительства ”египетских пирамид”, похоже, поставлен жирный крест. Суды поддержали протест экологов.

В настоящее время предприятие VKG размышляет над тем, стоит ли продолжать борьбу за осуществление этого амбициозного проекта, или же, действительно, пора на нем ставить крест.

Специалист по связям с общественностью концерна VKG Ирина Боенко так прокомментировала порталу Delfi ситуацию с судебным решением по поводу пирамид на бывшем разрезе ”Айду”:

"Предприятие VKG начало планирование этого проекта еще шесть лет назад. Идея была в том, чтобы в волости Майдла создать из породы, которая возникнет в ходе добычи сланца на нашей шахте Ojamaa, парк пирамид. Департамент окружающей среды сначала согласовал, а позднее опротестовал составленную местными самоуправлениями детальную планировку зоны отдыха, частью которой является парк пирамид. Департамент окружающей среды не согласился с предложенным нами решением использовать для строительства пирамид пустую породу, и отказал в выдаче разрешения.

VKG со своей стороны оспорил сложившуюся ситуацию в суде. Суд первой инстанции принял решение в пользу департамента окружающей среды. VKG это решение не удовлетворило, и концерн оспорил его, подав апелляционную жалобу. Суд второй инстанции поддержал нашу позицию. В отношении нового решения суда Департамент окружающей среды подал кассационную жалобу.

В сентябре 2016 года Государственный суд принял дело в производство, а 16 июня Государственный суд принял решение уже не в нашу пользу, постановив, что щебень пустой породы классифицируется все-таки как отходы. В свете данного решения мы проводим дополнительные расчеты для определения экономической целесообразности этого проекта.

На нынешнем этапе это решение на нашу деятельность существенного влияния не окажет, так как мы используем весь возникающий щебень пустой породы в рамках других, в основном строительных, проектов. Но хочу добавить, что проект пирамид мог бы преобразить карьер Aidu и создать уникальную достопримечательность, которая стала бы настоящим магнитом как для местных, так и иностранных туристов", — сказала Ирина Боенко.