18.07.2018, 09:00

Госконтролер указал на недостаточную обоснованность решения по восточной границе

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rus.delfi.ee
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Piiriehitus soisel alal
Piiriehitus soisel alalFoto: Argo Ingver

Государственный контролер Яанар Холм направил министру внутренних дел Андресу Анвельту обращение, в которого указал на недостаточную обоснованность решения по восточной границе.

Холм подчеркнул, что строительство границы для Эстонии крайне важно, но конкретно данный проект вызывает ряд вопросов. По его словам, представленные материалы рассматривают лишь одно техническое решение и его стоимость, что не позволяет членам правительственного кабинета ”оценить влияние решения по строительству восточной границы на те проблемы, которые приводятся в качестве аргументации необходимости строительства”. Например, насколько конкретная инвестиция или внедрение конкретного метода уменьшит нелегальное пересечение границы или контрабанду.

Холм отмечает, что особенно важно иметь обзор об альтернативах именно в свете того, что проект потребует больше времени и средств, чем предполагалось изначально.

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