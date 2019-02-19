Госгимназия в Нарве для русских и эстонцев: пока все по плану, но ее строительство начнется нескоро

Нет предпосылок для беспокойства

Заведующая по образованию из Службы образования Нарвской горуправы Лариса Дегель подчеркнула, что Министерство образования постоянно держит Нарвскую управу в курсе текущей работы. Хотя процесс создания гимназии не видим со стороны, он идет не первый год, а все вопросы тщательно обсуждаются. —

Первые договоренности были оформлены в 2016 году, а затем уточнены и зафиксированы в договоре от 12 апреля 2018 года. Согласно ему, Министерство образования полностью ответственно за учебную часть.

Обучение в Нарвской государственной гимназии будет проводиться с учетом того, что в школе обучаются дети как с русским, так и с эстонским родным языком. Город должен обеспечить переход в гимназию минимум 80% от общего количества гимназистов. Это значит, что 20% учеников могут обучаться в муниципальной гимназии, но, возможно, все 100% учеников перейдут в госгимназию. На сегодня этот вопрос остается открытым, — сказала она журналистам.

Учебную программу утверждает директор

По информации от заместителя руководителя отдела школьной сети Министерства образования Руть Опманн, в данный момент проходит согласование исходного задания на архитектурный конкурс — документ находится на рассмотрении в Союзе архитекторов Эстонии.

Затем будет объявлен сам архитектурный конкурс, результаты которого станут известны в июне 2019 года. Проектирование завершится к августу 2020-го, а строительство начнется в ноябре этого же года. Здание госгимназии должно быть построено к августу 2022 г. Руть Опманн обратила внимание, что, как правило, директора государственной гимназии избирают за год — полтора до начала работы гимназии.