Гору в Кукрузе перенесут

В ходе публичного обсуждения, состоявшемся на Полярной мызе Кукрузе, в рамках специальной планировки обустройства террикона Кукрузе были представлены проект предварительного решения о новом местонахождении и I этап стратегической оценки влияния на окружающую среду (СОВОС), передает rus.err.ee.

В обсуждении приняли участие местные жители и заинтересованные лица, кому специалисты представили новое выбранное место для обустраимового террикона.

В начале прошлого лета в рамках второго публичного обсуждения специальной планировки были выявлены детали, на которые обратили внимание как фирма-консультант по вопросам окружающей среды Kobras AS, Эстонский центр исследования окружающей среды, так и министерство окружающей среды. На месте стало ясно, что при выборе решения о местонахождении горы необходимо свести к минимуму риск повторного возгорания и негативного влияния на природную среду и людей.

На встрече руководитель Kobras AS и ведущий эксперт СОВОС Урмас Ури познакомил с двумя альтернативными решениями по части нового местонахождения, а также сделал предложения для принятия окончательного решения.