Городской секретарь Нарвы выступает за дальнейшее сокращение числа избирательных участков

Delfi писал о серьезных организационных проблемах на выборах в Нарвское горсобрание 15 октября, обернувшихся отказом некоторой части нарвских избирателей от волеизъявления. В этой ситуацииуместно не только задаться вопросом ”кто виноват”, но и найти ответ на вопрос ”что делать”, чтобы на следующих выборах из-за неудобств люди не наплевали на возможность проголосовать.

Напомним, что явной проблемой, обусловленной недостатком членов избирательных комиссий, стали очереди, образовавшиеся в районе обеда главного дня голосования на всех нарвских 10 участках. Где-то они были очень внушительными, и часть избирателей предпочла не стоять в них, отправилась по своим делам. Другой проблемой стало сокращение избирательных участков, по сравнению с прошлыми выборами в горсобрание, с 14 до 10. Были те, кто, придя на свой привычный участок, застали его закрытым, а на тот, что в километре, опять же не пошли.

Нарвитян запутало и само городское собрание, дав в местную бесплатную газету объявление, подробно рассказывавшее, куда должны идти голосовать жители конкретных домов. Ошибки в этом объявлении привели к тому, что некоторая часть нарвских избирателей люди пришла голосовать на один участок, а их отправляли на другой, правильный. Кто-то, в основном пенсионеры, имеющие проблемы со здоровьем, предпочитал отправиться в такой ситуации домой.

Городской секретарь и член городской избирательной комиссии Антс Лийметс полагает, что давать подобные объявления городские власти не должны, так как достаточно карточек избирателей, которые голосующие получают загодя в почтовый ящик или по электронной почте.

Лийметс не считает, что городские власти должны эту информацию дублировать и категорически против того, чтобы карточки, четко указывающие куда и когда надо идти голосовать, переводились и на русский язык. ”В этом вопросе я остаюсь националистом. Все-таки этим информирование занимается государство”, — говорит Лийметс.

Интересно, что Антс Лиметс полагает, что Нарва должна сократить число избирательных участков еще на один. Он считает, что участок в школе Паю находится слишком далеко от жилых массивов и лучше найти ему альтернативу. По его убеждению, снижение количества участков можно компенсировать увеличением числа членов комиссий на каждом в отдельности, а также подбором достаточно просторных помещений для участков.

Лийметс считает, что участки можно было бы организовать и в торговых центрах, что стало бы дополнительным аргументом для кого-то, чтобы сходить на выборы. В то же время он указывает на то, что в таком случае встанет еще вопрос об оплате аренды площадей. ”С другой стороны, Нарва в этот раз платила центру культуры Geneva”, — говорит городской секретарь, не видящий в необходимости оплаты аренды какой-то особенной проблемы.

По мнению Лийметса, крайне низкая явка на выборах в Нарве (предпоследнее место в стране) обусловлена все-таки не организационной неразберихой и очередями на участках, а тем, что у нарвских выборов не было по-настоящему мобилизационной повестки.

Отвечая на вопрос Delfi, чем он объясняет то, что, например, соседний Нарва-Йыэсуу, где живут примерно такие же люди, как и в Нарве, был гораздо активенее (там на выборы пришло 61.7 процентов избирателей, в то время как в Нарве — только 44.4), Лийметс сказал, что главная причина в том, что там повышенная активность объясняется тем, что нарва-Йыэсуу объединился с волостью Вайвара и их жители посчитали крайне важным иметь тех, кто будет представлять именно их интересы, в по сути новом самоуправлении.