Городской секретарь Нарвы: улицы не должны носить имена убийц

Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс подготовил историческую справку об Альберте Тиймане и Ансе Даумане, чьи имена носят нарвские улицы, для городской комиссии по вопросу наименования улиц. Городской секретарь считает, что улицы города не могут носить имена убийц, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Радио 4".

В эфире Нарвской студии "Радио 4" Антс Лийметс сказал, что в (Эстляндской) трудовой коммуне (просуществовала в Нарве с конца ноября 1918 года до середины января 1919 года — прим. ред.) задержали и расстреляли 67 человек.

"Я полного анализа не делал, но думаю, что расстрелянных было более 100 человек. Если расстреливали противников — это еще как-то можно понять, но в списке (расстрелянных) есть такие формулировки — "сомнительный человек", шесть имен. Расстреляли без разбирательства и суда".

"Вопрос в том, должны ли в Нарве улицы носить имена так называемых героев, которые не соблюдали законность, а поступали так, как они понимали свою идею (коммунистическую). Сама идея была нормальной, но она претворялась в жизнь через сеяние страха и убийства".

Лийметс сказал, что сейчас таких людей назвали бы террористами, отметив, что нарвское общество старины уже несколько лет указывает на то, что некоторые улицы переименовали, а некоторые, к сожалению, до сих пор нет.