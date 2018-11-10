10.11.2018, 09:43

Городской секретарь Нарвы Антс Лйиметс считает, что муниципальная газета должна обязательно выходить на эстонском языке. "Эстонцы будут требовать"

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Софья Боборенко,
Софья Боборенко, "Нарвская газета"
 
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Городской секретарь Нарвы Антс Лйиметс считает, что муниципальная газета должна обязательно выходить на эстонском языке. "Эстонцы будут требовать"
Ants LiimetsRoman Vikulov, Delfi

По мнению городского секретаря Нарвы Антса Лийметса, выпуск новой муниципальной газеты имеет один щекотливый нюанс, а именно языковой, пишет "Нарвская газета".

"Я полагаю, что новая газета обязательно должна издаваться на эстонском языке, так как издателем новой муниципальной газеты, по сути, будет являться городская управа города Нарвы, которому принадлежит целевое учреждение, созданное для организации газеты. Думаю, что у Языковой инспекции сразу возникнут вопросы к изданию муниципальной газеты на одном только русском языке", — заметил Лийметс.

Муниципалитет работает на эстонском языке, следовательно, и газета, издаваемая им, должна также содержать информацию на эстонском языке, но никто не запрещает делать перевод статей, полагает он.

Городской секретарь обращает внимание на практику подачи объявлений, существовавшую ранее в газете ”Город” — они были продублированы на двух языках.

"В Нарве, конечно, эстонцев мало, но я думаю, что они будут требовать, чтобы новости в муниципальной газете были и на эстонском языке", — заметил господин Лийметс.

В качестве примера можно привести муниципальную газету соседей — город Нарва-Йыэуу издает ежемесячник Meie Leht, где зеркально расположены статьи на двух языках.

”Столица”, издаваемая в Таллинне, имеет эстоноязычный аналог под названием ”Pealinn”, хотя эти газеты несколько отличаются по содержанию.

Законно ли обязать того или иного специалиста или чиновника подготовить статью для газеты?

"Каждый руководитель может дать одноразовое поручение любому подчиненному в рамках его трудовых обязанностей, и в этом не будет ничего предосудительного. Но, полагаю, чиновники захотят воспользоваться помощью специалиста — то есть журналиста. Чиновники за эту работу гонорар все равно не получат", — заметил городской секретарь.

В ближайшее время будет опубликован отчет Госконтроля, который проводил аудит муниципальных печатных изданий за 2017-2018 год. Нарвская газета ”Город” Госконтролем не рассматривалась, так как не является муниципальной.

Ранее уже была названа коррупционной ситуация, когда перед выборами на страницах муниципальных газет появляются чиновники и городские руководители с рассказами об успехах, а потом благополучно ”пропадают” до следующих выборов, а оппозиция вообще не имеет возможности поместить информацию в газету. Также уже была опубликована рекомендация по созданию и утверждению отдельного Порядка работы муниципальной газеты, в котором учитывались бы все нюансы размещения информации.

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