Горные инженеры: террикон Кукрузе нужно тушить, а не переносить

Валерий Поляков от имени горных инженеров Ида-Вирумаа пишет, что горящую внутри гору Кукрузе нужно потушить, а переносить породу в другое место опасно.

Вряд ли в Эстонии сыщутся более доверчивые и терпеливые люди, чем живущие уже в четвертом поколении в 50 метрах от горящего с 1952 года породного отвала отработанной сланцевой шахты ”Кукрузе” в одноименном поселке, население которого составляет 160 человек, пишет Валерий Поляков.

Эта неглубокая шахта (10-30 м) успела за время своего существования, в 1922-1967 годы, ”выдать на гора” и выстроить на поверхности породный отвал, содержащий более 30 процентов сланца. Возгорание сланцевой составляющей отвальной массы, произошедшее через 30 лет после открытия шахты, продолжается до сих пор.

И вот уже более полувека продукты горения отвала (окиси серы, азота, фенолы) стали неотъемлемой частью воздушной среды, а жидкие фракции масел попадают в грунтовые воды.

Это сложно представить, но отравление воздушной среды и подземных вод продолжается более полувека. На прогретых откосах отвала выросли деревья и кустарники, поверхность покрылась травой. Туристические компании начали строить планы превращения объекта первой категории опасности в развлекательный объект, планировалось даже строительство смотровой вышки и ресторана.

На рубеже нового века отвал активизировал свои выбросы, содержание вредных веществ в воздухе и в подземных водах превысило критическое значение, пошли жалобы, прежде всего из поселка Кукрузе. Наконец-то было принято решение о том, что угрозу надо устранять. Потребовалось всего-то 10 лет для того чтобы Министерство окружающей среды начало реагировать на создавшуюся ситуацию.

И вот уже три года фирма Kobras AS, победившая в конкурсе госпоставки, разрабатывает различные варианты ликвидации угроз, создаваемых отвалом. И все эти варианты нацелены на перенос горящей массы отвала, с послойным ее охлаждением, на новое место. Против таких решений выступают как жители Кукрузе, так и горные инженеры, на практике знакомые с пожарами в горном деле. Думается, они правы. Мировой опыт показывает, что спешка в таких делах приводит к трагедиям, даже с человеческими жертвами. Конечно, и затягивать с решением проблемы нельзя, ведь горящий отвал это, по сути, газогенератор, только без каких-либо степеней защиты и проходящий в нем процесс неконтролируемый.

Стоит внимательно взглянуть на последнюю видеосъемку с использованием дрона и тепловизора, сделанную Kobras AS и станет понятно, что шутить на эту тему не стоит. Необходимо срочно принимать меры по по тушению отвала, благо в мировой практике есть такой опыт, а не зацикливаться на поиске мест для переноса этой горной массы и, как в советское время, ”осваивать средства” ,выделенные Министерством окружающей среды на решение этой проблемы региона.

Без участия горных инженеров, имеющих практический опыт работы в подобных ситуациях, и без более детального изучения процесса реакции внутри отвала просто преступно начинать вскрытие отвала, ведь на кону жизни людей. Прекрасный ролик, снятый Kobras AS, не дает полной картины происходящего. Необходимо сделать послойную спектографию отвала для полного понимания происходящего. Думается, что было бы разумным привлечь к решению вопроса и фирму ”Ээсти Энергия Каэвандусед” с ее материальными и человеческими ресурсами.