Головная контора Фонда интеграции переехала в Нарву

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, переезд головной конторы организации в приграничный город выполняет несколько стратегических задач.

”Во-первых, таким образом государство станет ближе к жителям Нарвы. Мне кажется очень симпатичным положение, когда государственные учреждения располагаются в различных местах по всей Эстонии. Так что теперь и в Нарве, начиная с сегодняшнего дня, присутствие государства увеличилось — оно стало ближе к людям”, — сказала Кяосаар.

”Вторая цель — предложить образованным людям возможность работать в родных краях. Для Нарвы это означает 20 новых квалифицированных рабочих места, поскольку именно столько рабочих мест Фонд интеграции предложит в Нарве. К концу января в нарвской конторе фонда будет работать уже 16 человек, подавляющее большинство которых родом из Ида-Вирумаа. Проводимые нами конкурсы на замещение рабочих мест были в целом очень успешны и богаты на поданные заявки — это показывает, что нас тут ждут”, — добавила Кяосаар.

Третьим и, пожалуй, самым важным изменением Ирене Кяосаар считает рост доступности качественного обучения эстонскому языку и увеличение необходимой поддержки в сфере интеграции в регионе, где живет и работает большое количество людей, чьим родным языком не является эстонский.