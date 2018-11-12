12.11.2018, 20:40

Год после административной реформы: как она сказалась на Нарве и ее соседях?

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rus.delfi.ee
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Narva päevad 2018
Narva päevad 2018Foto: Roman Vikulov, Delfi

С момента осуществления административной реформы, в ходе которой в Эстонии осталось 79 муниципалитетов вместо 213, прошел почти год. Как реформа отразилась на нашем городе и соседях, поинтересовался ”Виру Проспект” у чиновников местных самоуправлений.

79 из 213

Закон об административной реформе был принят в Рийгикогу 7 июня 2016 года. На первом этапе предполагалось добровольное объединение мелких административных единиц в более крупные волости и города.

В начале 2017 года начался второй этап, в ходе которого решением правительства страны самоуправления, не желающие объединяться добровольно, были объединены в принудительном порядке. В итоге число муниципалитетов в стране существенно уменьшилось: из 213 самоуправлений осталось всего 79, а именно 64 волости и 15 городов.

При этом некоторые города стали настолько большими по территории, что в них ”потерялись” села и деревни. Так, например, в Пярну, ставшем самым крупным ”городом” в Эстонии (площадь города составляет 855 квадратных километров), есть проблемы с указанием адреса для людей, живущих на территории бывших волостей. В ряде муниципалитетов есть проблемы с обеспечением транспорта.

В качестве примера можно привести соседей — ведь Силламяэ и Нарва-Йыэсуу теперь являются одной административной единицей, но связь между ними лежит через Нарву.

Государство заставило сотрудничать

По мнению городского секретаря Нарвы Антса Лийметса, город Нарва выиграл от проведенной административной реформы.

- Положительным моментом реформы стало то, что в этом году Нарва и Кохтла-Ярве, будучи крупными городами, смогли повлиять на Союз самоуправлений Ида- Вирумаа (IVOL): союз принял новый устав, прошла его реорганизация, и Нарва снова вошла в состав его членов на уже более выгодных для города условиях. Теперь Нарва имеет три голоса (пропорционально количеству населения) и может влиять на принимаемые решения. Это помогает развиваться как городу, так и уезду в целом. Связи между соседями стали более деятельными, — говорит он.

На сговорчивость Союза самоуправлений повлияло решение государства, согласно которому уезд может получать денежные субсидии на развитие от министерства финансов только в том случае, если конкретный проект имеет поддержку муниципалитетов, в которых проживает не менее 60% населения уезда.

Без учета города Нарвы остальные муниципалитеты Ида-Вирумаа все вместе имеют меньшее число жителей, чем необходимо. Нарва, в свою очередь, тоже не может претендовать на господдержку своих проектов без поддержки соседей. Таким образом, государство усадило всех за стол переговоров. Нарва была вынуждена возвратиться в Союз самоуправлений, а более маленькие муниципалитеты были вынуждены отступить от своих прежних принципов.

Примером позитивного сотрудничества стало заключение долгожданного соглашения Нарвы и Нарва-Йыэсуу о строительстве пешеходно-велосипедной дорожки между городами. Ещё одним последствием реформы стал перевод Бюро народонаселения в подчиненность города Нарвы. Ранее Бюро выполняло те же функции под эгидой уезда. Других принципиальных изменений в работе города Нарва не последовало.

”Полезно в долгосрочной перспективе”

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Вейко Лухалайд, бывший старейшина волости Вайвара, являющийся теперь председателем городского собрания нового муниципалитета — Нарва-Йыэсуу, итоги прошедшего года оценивает осторожно: — Волость Вайвара была среди тех муниципалитетов, которые обжаловали административную реформу в Государственном суде. Это говорит о том, что местные люди и депутаты, их представляющие, считали, что объединение ухудшит их положение. И это, в некоторой степени, правда, так как доходы волости в расчете на душу населения в Вайвара были выше, чем они есть сейчас в городе Нарва-Йыэсуу. Но в долгосрочной перспективе объединение полезно, так как страхует жителей от экономических угроз таких как отмена ресурсного налога или административного переноса карьера ”Нарва”, что могло бы поставить жителей волости в сложное экономическое положение.

Лухалайд считает, что волость все же не была настроена абсолютно ”против”, но реформа была осуществлена слишком быстро. Если бы переходный, буферный период был растянут, например, на четыре года, то удалось бы избежать ряда проблем, таких как долг в миллион евро муниципальной строительной фирмы KА Vaiko AS строителям новой школы в Синимяэ.

Новый муниципалитет получил эту проблему в наследство от Вайвараской волости после объединения двух самоуправлений.

- Первый суд по этому делу мы выиграли, второй — частично, но согласно решению Госсуда проиграли на 100% (волость Вайвара держала акции строительной фирмы — прим. ред.). Теперь управа и жители Нарва-Йыэсуу должны тоже отвечать за то, к чему отношения вовсе не имели. Найти ответственных тоже не просто. Подобных примеров достаточно много по всей стране, — полагает Лухалайд.

Он признается, что до сих пор в интервью иногда говорит ”наша волость” или ”волостное собрание”. Людям привыкнуть к новым обстоятельствам тоже не просто, некоторые и не хотят к ним привыкать. Если говорить о сокращении рабочих мест в связи с реформой, то в Вайвара должности лишился городской секретарь, а бывший старейшина стал председателем городского собрания новой муниципальной единицы. Еще два работника управы (специалист по строительству и землеустройству) ушли на пенсию.

- Разумно ли терять или отправлять на пенсию людей, имеющих опыт и компетенцию, если самый большой вызов, стоящий перед управами небольших волостей, — это поиск отвечающих всем требованиям работников? — задается вопросам председатель горсобрания.

Мэр Нарва-Йыэсуу: первый год оказался трудным

Максим Ильин, мэр Нарва- Йыэсуу, говорит, что первый год, как и ожидалось, оказался действительно трудным: новое самоуправление, новые границы и количество жителей, а также большая территория их проживания, на которой местное самоуправление должно оказывать все необходимые услуги, возложенные на него государством. После административной реформы площадь города Нарва-Йыэсуу составляет 411 кв. км. И по этому показателю Нарва-Йыэсуу стал третьим по величине городом в стране, обогнав даже Таллинн. Население города Нарва-Йыэсуу сегодня — пять тысяч человек.

— Первые четыре месяца ушли на формирование новой команды, а также на полный обзор и понимание реальной обстановки в новом городе Нарва-Йыэсуу. Помимо этого, как говорится, если что-то случается, то всё разом. Вдобавок к административной реформе мы столкнулись также с целым рядом задач, которые возложило на нас государство в связи с упразднением уездных управлений, а также и с реформами на законодательном уровне. Это обязанности администрирования уездного тран- спорта, новые ужесточающиеся требования от Спасательного департамента, другие нововведения… Изначально мы не ожидали столкнуться с этими вопросами в таком объёме после админреформы, — говорит мэр.

Помимо этого Нарва-Йыэсуу до сих пор не пришел к общему пониманию с городом Кохтла-Ярве относительно вопросов имущества и передачи посёлков Вийвиконна и Сиргала городу Нарва-Йыэсуу.

Возможно, замечает М. Ильин, этот спор будет разрешен только в суде.

- Если же говорить о повседневной жизни в нашем новом большом городе, то я уверен, наши жители от объединения только выиграли, общение и встречи на разных уровнях жителей как города, так и посёлков и деревень нового самоуправления делают наш дом богаче. Мне кажется, что живём мы очень дружно и нам есть к чему стремиться. Это наглядно показало составление новой программы развития нашего самоуправления. В её составлении приняло участие больше людей чем, например, в ходе такого же процесса в городе Тарту, что показывает активность наших горожан и их желание развивать наш новый общий дом, — говорит мэр.

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