Год после административной реформы: как она сказалась на Нарве и ее соседях?

- Положительным моментом реформы стало то, что в этом году Нарва и Кохтла-Ярве, будучи крупными городами, смогли повлиять на Союз самоуправлений Ида- Вирумаа (IVOL): союз принял новый устав, прошла его реорганизация, и Нарва снова вошла в состав его членов на уже более выгодных для города условиях. Теперь Нарва имеет три голоса (пропорционально количеству населения) и может влиять на принимаемые решения. Это помогает развиваться как городу, так и уезду в целом. Связи между соседями стали более деятельными, — говорит он.

На сговорчивость Союза самоуправлений повлияло решение государства, согласно которому уезд может получать денежные субсидии на развитие от министерства финансов только в том случае, если конкретный проект имеет поддержку муниципалитетов, в которых проживает не менее 60% населения уезда.

Без учета города Нарвы остальные муниципалитеты Ида-Вирумаа все вместе имеют меньшее число жителей, чем необходимо. Нарва, в свою очередь, тоже не может претендовать на господдержку своих проектов без поддержки соседей. Таким образом, государство усадило всех за стол переговоров. Нарва была вынуждена возвратиться в Союз самоуправлений, а более маленькие муниципалитеты были вынуждены отступить от своих прежних принципов.

Примером позитивного сотрудничества стало заключение долгожданного соглашения Нарвы и Нарва-Йыэсуу о строительстве пешеходно-велосипедной дорожки между городами. Ещё одним последствием реформы стал перевод Бюро народонаселения в подчиненность города Нарвы. Ранее Бюро выполняло те же функции под эгидой уезда. Других принципиальных изменений в работе города Нарва не последовало.

”Полезно в долгосрочной перспективе”

Вейко Лухалайд, бывший старейшина волости Вайвара, являющийся теперь председателем городского собрания нового муниципалитета — Нарва-Йыэсуу, итоги прошедшего года оценивает осторожно: — Волость Вайвара была среди тех муниципалитетов, которые обжаловали административную реформу в Государственном суде. Это говорит о том, что местные люди и депутаты, их представляющие, считали, что объединение ухудшит их положение. И это, в некоторой степени, правда, так как доходы волости в расчете на душу населения в Вайвара были выше, чем они есть сейчас в городе Нарва-Йыэсуу. Но в долгосрочной перспективе объединение полезно, так как страхует жителей от экономических угроз таких как отмена ресурсного налога или административного переноса карьера ”Нарва”, что могло бы поставить жителей волости в сложное экономическое положение.

Лухалайд считает, что волость все же не была настроена абсолютно ”против”, но реформа была осуществлена слишком быстро. Если бы переходный, буферный период был растянут, например, на четыре года, то удалось бы избежать ряда проблем, таких как долг в миллион евро муниципальной строительной фирмы KА Vaiko AS строителям новой школы в Синимяэ.

Новый муниципалитет получил эту проблему в наследство от Вайвараской волости после объединения двух самоуправлений.

- Первый суд по этому делу мы выиграли, второй — частично, но согласно решению Госсуда проиграли на 100% (волость Вайвара держала акции строительной фирмы — прим. ред.). Теперь управа и жители Нарва-Йыэсуу должны тоже отвечать за то, к чему отношения вовсе не имели. Найти ответственных тоже не просто. Подобных примеров достаточно много по всей стране, — полагает Лухалайд.

Он признается, что до сих пор в интервью иногда говорит ”наша волость” или ”волостное собрание”. Людям привыкнуть к новым обстоятельствам тоже не просто, некоторые и не хотят к ним привыкать. Если говорить о сокращении рабочих мест в связи с реформой, то в Вайвара должности лишился городской секретарь, а бывший старейшина стал председателем городского собрания новой муниципальной единицы. Еще два работника управы (специалист по строительству и землеустройству) ушли на пенсию.

- Разумно ли терять или отправлять на пенсию людей, имеющих опыт и компетенцию, если самый большой вызов, стоящий перед управами небольших волостей, — это поиск отвечающих всем требованиям работников? — задается вопросам председатель горсобрания.

Мэр Нарва-Йыэсуу: первый год оказался трудным