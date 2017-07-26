Главу Института Пушкина обвинили в растрате почти 9000 евро из выделенных Нарвой средств

Вируская окружная прокуратура отдала под суд некоммерческую организацию "Институт Пушкина" и ее руководителя Андрея Красноглазова, передает rus.err.ee.

Согласно обвинению, Красноглазов присвоил почти 9000 евро, которые организация получила из бюджета Нарвы на финансирование несколько лет действовавшей в городе Школы точных наук.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, в период с 2014 по 2015 год, будучи членом правления MTÜ Puškini Instituut, Андрей Красноглазов неоднократно и незаконно обратил в свою пользу или в пользу третьих лиц деньги, выделенные Нарвской горуправой в поддержку НКО, или другое имущество, приобретенное на выделенные деньги, на общую сумму в размере 8955,42 евро.

Согласно обвинению, в указанный период в представленных Нарве отчетах Красноглазов сознательно и неоднократно отображал несоответствующие действительности данные о расходах за счет выделенных организации городом денежных средств.

Самому Институту Пушкина как юридическому лицу также предъявлены обвинения в подделке документов и использовании поддельных документов.