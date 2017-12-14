Главный гном Ида-Вирумаа — нарвитянин, но лучшим местом для деревни гномов считает Алутагузе

Четыре года назад Рождественская деревня гномов переехала из окрестностей Нарвы на 60 километров ближе к центру Эстонии, в центр отдыха и спорта Алутагузе, став за это время одной из главных зимних достопримечательностей Ида-Вирумаа. Ради этого переезд и затевался, говорит ”старший гном”, нарвитянин, руководитель кампании Citrus Project Party&Travel Евгений Оленин.

Евгений Оленин придумал проект Рождественской деревни гномов 14 лет назад, реализовал его при помощи Kindlus Tour, и первые девять лет деревня гномов принимала гостей в предновогоднее время на мызе Vana Olgina, находящейся в трех километрах от Нарвы.

”Все складывалось вполне удачно, но четыре года назад я получил предложение от центра Алутагузе перенести деревню туда, и это было хорошей возможностью выйти на новый уровень, — рассказывает Оленин. — Работая рядом с Нарвой мы принимали по предварительной договоренности группы, в основном из детских садов и школ. То есть это был такой закрытый формат, рассчитанный, прежде всего, на местных жителей, в первую очередь ребят из Нарвы. Находясь в центре уезда, деревня гномов привлекает детей со всего уезда. При этом в выходные и праздники ее можно посетить просто по билету, не договариваясь заранее”.

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Евгений Оленин играет в программе деревни гномов, длящейся примерно два часа, важную роль, он — главный гном, которому помогают три гнома поменьше. Их Оленин, уже в качестве предпринимателя, нанимает на работу по договору подряда на три недели каждый декабрь, а становятся гномами студенты. Одно из ключевых требований — свободное владение эстонским и русским языками.

”С этим у наших гномов никаких проблем нет. Одна девушка из смешанной семьи и одинаково хорошо говорит на обоих языках. Другая хорошо знает оба, живет в Йыхви, а третья из Нарвы, и эстонцы отмечали, что у нее очень чистый, правильный эстонский”, — рассказывает Евгений.

Гостей деревни встречают домашние животные гномов — овцы, которых позаимствовали на три недели на соседнем хуторе. Потом — посещение дома на дереве, теплого дома, где ребята изготавливают поделки-подарки, далее — кафе.

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”Старший гном” сообщает, что программу деревни гномов меняют ежегодно, чтобы те, кто посещают ее каждый сезон, не были разочарованы. То есть, например, ребята обязательно что-то делают своими руками, но каждый год — разное.

”В этом году главная тема — снег. Играем в снежки и во дворе, и в доме — уже искусственными снежками. Последние три года нам очень не везло со снегом в зимние праздники, и после дождей на этой неделе снега опять мало, так что искусственные снежки к месту. Вообще, конечно, идеальная ситуация, когда в лыжный центр Алутагезу приезжают семьями, взрослые отправляются кататься на лыжах, а дети идут к нам. Лыжные трассы привлекают многих в хорошую снежную погоду. Вообще, это очень красивое место, как нельзя лучше подходящее для деревни гномов”, — отмечает Евгений.

На почте гномов ребята отправляют письма Деду Морозу.

- А как вы отвечаете на закономерный и самый главный вопрос детей: а где собственно Дед Мороз, почему его нет в деревне?

- Говорим, что он приходит на Новый год, а сейчас идет подготовка к празднику, и мы ею занимаемся. Многие ребята также надеются увидеть настоящих крошечных гномиков, которые разносят подарки по ночам, и мы объясняем, что те днем отдыхают, а мы, большие гномы, в это время делаем то, с чем малышам не справиться.