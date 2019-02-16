Главный архитектор Нарвы считает, что город уже проиграл борьбу за титул Культурной столицы, но призывает к позитиву

”Сделаем сами” — несмотря на всю гордость, которую такое выражение вселяет, это очередной шаг в сторону изолированности города и сигнал для потенциальных партнеров, что мы не заинтересованы в сотрудничестве с ними. Такой подход скорее вредит, чем улучшает нашу ситуацию, не только с точки зрения конкурса Культурной столицы, но и с точки зрения развития города вообще. В конце концов, учитывая уровень подготовки Тарту и тех ресурсов, которые город на них тратит, даже если мы доползем каким-то образом до финиша, то победа нам не светит.

Во-вторых, я призываю осознать, что нынешний момент по-своему прекрасен. Он напоминает мне ситуацию в семье, когда все в конце концов выговорились, вылили все, что накопилось на душе, и теперь можно продолжать жить дальше. Очищенными и обновленными.

В-третьих, несмотря на утверждения в обратном, у нас была сильная предварительная заявка. Могу заверить вас в этом, как человек, участвовавший в ее составлении и лично защищавший ее стоя (точнее, сидя) перед Европейской комиссией 23 октября.

Да, может быть, привлечение общественности хромало, да может быть, коммуникация внутри команды оставляла желать лучшего, но в общем мы — Нарва — за прошедший год очень многого достигли. К Тарту, кстати, тоже были претензии, да и вообще, ни один процесс не идеален, но Нарва прошла во второй тур наравне с Тарту, несмотря на то, что была одна или две статьи, которые утверждали обратное, в контрасте с десятками статей о наших успехах.

В качестве побочного, но далеко не случайного эффекта вступления Нарвы в состязание за титул у Нарвы было самое активное лето за годы: в городе никогда столько всего не происходило, о Нарве никогда столько позитивного не говорилось и не писалось, никогда не было такого интереса к нашему городу ни со стороны политиков, ни инвесторов, а поток туристов прыгнул на самый высокий уровень за последние 17 лет.

Наши партнеры по предварительной заявке — Хелен Силдна, с ее командой Shiftworks, Марис Хеллранд и Рагнар Сиил — проделали колоссальную работу, включив в игру все свои ресурсы, и эффект этой работы невозможно переоценить, если посмотреть на конкретные реальные результаты прошлого года. И уж тем более непозволительно использовать в их сторону, да и вообще в чью угодно сторону, лексикон, который был в течение последних пары недель периодически использован. Вот это точно на Культурную столицу не похоже.

Но в общем и целом, очевидно, что мы что-то сделали правильно. На самом деле, учитывая ресурсы (человеческие, временные, финансовые), я думаю, мы даже перевыполнили план. Такого в Нарве раньше не было никогда. Ну, может только в XVII веке, когда мы тоже почти стали столицей.

ОК, а дальше-то что?

Мне видится, что дискуссия, которая возникла вокруг Культурной столицы в последние несколько недель, крайне полезна, так как вскрыла определенные нарывы: сбои в коммуникации между народом и властью, а также между отдельными ветвями нарвской власти. Где-то этих сбоев, конечно, и нет — работа, действительно, идет и жизнь кипит, но в данном конкретном случае, с моей точки зрения, это очевидно. Это сигнал всем нам: и горуправе (частью которой я сам являюсь), и горсобранию, и горожанам.

Однако, я убежден, что на данном этапе продолжение словесной перестрелки именно в таком ключе, как это было до сих пор — деструктивно и не ведет нас никуда. Скорее, это нивелирует полученные ранее дивиденды, и ссорит окончательно стороны, которые, на самом деле, очень многого вместе достигли. Пора остановиться.

Как я сказал, для меня лично, на перспективах выигрыша Нарвой титула Культурной столицы Европы 2024 года поставлен крест, а потому, с моей точки зрения, дальнейшее кандидирование именно на этот титул и тем образом, который был предложен, это напрасная трата денег. Надо искать новый вектор.

А что с подписями?

Для меня, подписи — это изъявление воли народа. Это знак, что прямая демократия — реальность, и что жители могут и должны озвучивать свои интересы. Так вот, тысячей подписей жители города сказали свое слово. В демократической системе это должно быть не горячей картошкой для перекидывания из рук в руки, а руководством к немедленному действию.

1000 подписей это не просто так — это ощутимый сигнал, огромная ответственность, и от этого должен быть какой-то реальный выхлоп. Играть в чехарду — кто, кому, как и что передал, были ли выдержаны все формальности и прочее — в данном случае, с моей точки зрения, непозволительно. Это не заставит 1000 людей исчезнуть. В изменившейся ситуации, надо понять, как конструктивно использовать эту возникшую энергию.

А это, друзья, возможно только через диалог.