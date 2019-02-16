16.02.2019, 20:20

Главный архитектор Нарвы считает, что город уже проиграл борьбу за титул Культурной столицы, но призывает к позитиву

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rus.delfi.ee
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Главный архитектор Нарвы считает, что город уже проиграл борьбу за титул Культурной столицы, но призывает к позитиву
Facebook Ivan Sergejev, Autor: Aron Urb

Я долго молчал, но чувствую, что пришло время выговориться по вопросу перспектив Нарвы стать Культурной столицы Европы 2024 года. Во-первых, я призываю признать, что на этот раз, наша подготовка к выигрышу титула Культурной столицы закончилась, пишет на своей странице в Facebook главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, активно участвовавший в подготовке и защите заявки Нарвы в рамках первого тура конкурса, по итогам которого приграничный город вышел в финал вместе с Тарту.

Приведем его публикацию в соцсети в полном объеме.

Времени у нас осталось 5 месяцев (срок подачи заявки — не осень, а 1 августа), а объем работы, которую необходимо проделать — колоссален, обращает внимание Сергеев.

Что бы мы ни делали, поверьте, мы просто банально не успеем, а пороть горячку просто для того, чтобы её пороть, я считаю, непрофессиональным. В дополнение, думать, что мы справимся ”своими силами” с одной стороны нереалистично. Я ценю, например, смелость Валерии Лавровой, которая признала в одном из интервью, что даже у неё нет компетенций, которые необходимы для составления качественной заявки. С другой стороны думать, что Нарва справится своими силами в корне неверно, ведь именно сотрудничество с соседями, страной и Европой в целом является как одним из смыслов данного мероприятия вообще, так и одним из критериев, по которому заявка от города будет в результате оцениваться.

”Сделаем сами” — несмотря на всю гордость, которую такое выражение вселяет, это очередной шаг в сторону изолированности города и сигнал для потенциальных партнеров, что мы не заинтересованы в сотрудничестве с ними. Такой подход скорее вредит, чем улучшает нашу ситуацию, не только с точки зрения конкурса Культурной столицы, но и с точки зрения развития города вообще. В конце концов, учитывая уровень подготовки Тарту и тех ресурсов, которые город на них тратит, даже если мы доползем каким-то образом до финиша, то победа нам не светит.

Во-вторых, я призываю осознать, что нынешний момент по-своему прекрасен. Он напоминает мне ситуацию в семье, когда все в конце концов выговорились, вылили все, что накопилось на душе, и теперь можно продолжать жить дальше. Очищенными и обновленными.

В-третьих, несмотря на утверждения в обратном, у нас была сильная предварительная заявка. Могу заверить вас в этом, как человек, участвовавший в ее составлении и лично защищавший ее стоя (точнее, сидя) перед Европейской комиссией 23 октября.

Да, может быть, привлечение общественности хромало, да может быть, коммуникация внутри команды оставляла желать лучшего, но в общем мы — Нарва — за прошедший год очень многого достигли. К Тарту, кстати, тоже были претензии, да и вообще, ни один процесс не идеален, но Нарва прошла во второй тур наравне с Тарту, несмотря на то, что была одна или две статьи, которые утверждали обратное, в контрасте с десятками статей о наших успехах.

В качестве побочного, но далеко не случайного эффекта вступления Нарвы в состязание за титул у Нарвы было самое активное лето за годы: в городе никогда столько всего не происходило, о Нарве никогда столько позитивного не говорилось и не писалось, никогда не было такого интереса к нашему городу ни со стороны политиков, ни инвесторов, а поток туристов прыгнул на самый высокий уровень за последние 17 лет.

Наши партнеры по предварительной заявке — Хелен Силдна, с ее командой Shiftworks, Марис Хеллранд и Рагнар Сиил — проделали колоссальную работу, включив в игру все свои ресурсы, и эффект этой работы невозможно переоценить, если посмотреть на конкретные реальные результаты прошлого года. И уж тем более непозволительно использовать в их сторону, да и вообще в чью угодно сторону, лексикон, который был в течение последних пары недель периодически использован. Вот это точно на Культурную столицу не похоже.

ТОП

Но в общем и целом, очевидно, что мы что-то сделали правильно. На самом деле, учитывая ресурсы (человеческие, временные, финансовые), я думаю, мы даже перевыполнили план. Такого в Нарве раньше не было никогда. Ну, может только в XVII веке, когда мы тоже почти стали столицей.

ОК, а дальше-то что?

Мне видится, что дискуссия, которая возникла вокруг Культурной столицы в последние несколько недель, крайне полезна, так как вскрыла определенные нарывы: сбои в коммуникации между народом и властью, а также между отдельными ветвями нарвской власти. Где-то этих сбоев, конечно, и нет — работа, действительно, идет и жизнь кипит, но в данном конкретном случае, с моей точки зрения, это очевидно. Это сигнал всем нам: и горуправе (частью которой я сам являюсь), и горсобранию, и горожанам.

Однако, я убежден, что на данном этапе продолжение словесной перестрелки именно в таком ключе, как это было до сих пор — деструктивно и не ведет нас никуда. Скорее, это нивелирует полученные ранее дивиденды, и ссорит окончательно стороны, которые, на самом деле, очень многого вместе достигли. Пора остановиться.

Как я сказал, для меня лично, на перспективах выигрыша Нарвой титула Культурной столицы Европы 2024 года поставлен крест, а потому, с моей точки зрения, дальнейшее кандидирование именно на этот титул и тем образом, который был предложен, это напрасная трата денег. Надо искать новый вектор.

А что с подписями?

Для меня, подписи — это изъявление воли народа. Это знак, что прямая демократия — реальность, и что жители могут и должны озвучивать свои интересы. Так вот, тысячей подписей жители города сказали свое слово. В демократической системе это должно быть не горячей картошкой для перекидывания из рук в руки, а руководством к немедленному действию.

1000 подписей это не просто так — это ощутимый сигнал, огромная ответственность, и от этого должен быть какой-то реальный выхлоп. Играть в чехарду — кто, кому, как и что передал, были ли выдержаны все формальности и прочее — в данном случае, с моей точки зрения, непозволительно. Это не заставит 1000 людей исчезнуть. В изменившейся ситуации, надо понять, как конструктивно использовать эту возникшую энергию.

А это, друзья, возможно только через диалог.

Потому, я считаю необходимым собрать открытое для всех желающих совещание с участием горсобрания, горуправы, представителей MyNarva2024 (инициативы, которая убедительно продемонстрировала общественный интерес жителей к теме Культурной столицы и проделала в очень короткий срок гигантскую разъяснительную работу) и обсудить, что же мы можем вынести из всего этого и как использовать высвободившуюся в течение последних пары недель энергию на благо нашего города.

Если пойти по этому пути, выиграют все. Я думаю, это было бы мудрое решение. Однако, оно потребовало бы от всех игры с открытыми картами.

Ниже приведены пара примеров того, что, с моей точки зрения, конкретно мог бы сделать город (и я лично готов участвовать в этих действиях, как могу).

Во-первых, стоит составить стратегию вовлечения, как это сделано в некоторых других самоуправлениях, чтобы была сформирована конкретная политика участия горожан в решении городских вопросов. Не формальная (”ведь закон это итак предусматривает”), не для галочки, а настоящая стратегия, которую потом должны будут взять на вооружение все ветви местной власти (да, включая и отдел архитектуры).

Во-вторых, следует довести до конца составление новой стратегии развития сферы культуры. И не в стиле ”о всем и ни о чем, давайте так, как привыкли”, а стратегии, которая действительно вела бы город вперед и ставила бы конкретные, направленные на будущее, приоритеты, которые проговорены с привлечением нарвитян всеъ возрастов. Концепция этой стратегии уже была составлена в рамках подготовки предварительной заявки. Надо просто продолжить работу и сделать её до конца.

В-третьих, 75 тысячами, которые уже выделены в бюджете на подготовку заявки, можно было бы поддержать ту же Vaba Lava, которая запрашивала эту поддержку, и уже зарекомендовала себя как популярное место среди горожан и среди гостей нашего города. Есть и другие, заслуживающие внимания инициативы, например, Центр свободного творчества. Наши дачники и лодочники тоже вполне достойны поддержки и признания созданной ими целой субкультуры дач у нас в городе через "Дача фест" и так далее.

Короче, сейчас главное — не выигрыш титула, и не победа кого-то над кем-то. Главное — обеспечить выигрыш для города. Именно на этом надо всем нам сконцентрироваться.

Если хотите, относитесь к данному призыву с цинизмом — у вас есть такое право, и вы совершенно не удивите меня своей заурядной реакцией. Однако, я вижу, что возникший момент по-своему прекрасен, полон потенциала, и может изменить наш город к лучшему. А также, я вижу 1000 подписей людей, которые отдали свои голоса за лучшее будущее в этом городе. Этим нельзя пренебрегать.

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