Глава союза самоуправлений: при неразумном объединении в будущее самоуправление можно ”заложить” конфликт

Недавно стало известно, что эстонское правительство, переходя к следующему этапу реформы административно-территориального деления, решило, что предложит объединить восемь волостей от Причудья до Финского залива, слить волость Вайвара, город Нарва-Йыэсуу и город Силламяэ, а также создать довольно крупное самоуправление на западе Ида-Вирумаа. Таким образом, вместе с остающимися предположительно самостоятельными Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвой в регионе стало бы шесть самоуправлений — в 2,5 раза меньше, чем их сейчас. Некоторые из волостей и городов еще на предыдущем, добровольном, этапе уже принципиально договорились объединяться, но правительственная идея идет по пути укрупнения еще дальше. Что скажет об этом глава Ида-Вируского союза самоуправлений (ИВСС), старейшина волости Вайвара Вейкко Лухалайд?

- Господин Лухалайд, какова позиция самоуправлений, входящий в ваш союз, по поводу этих идей кабинета министров?

- Сегодня мы можем говорить о первых шагах к процессу принудительного объединения. Это — рекомендации тем, кто на добровольном этапе реформы не выполнил ее критерии. И это еще не означает, что именно так в конечном итоге и будет. Надо дождаться изложения правительственных рекомендации в письменном виде, затем самоуправления, которых они касаются, должны эти рекомендации обсудить и дать правительству ответы. Правительство может с таким ответом согласиться и в отношении какого-то самоуправления или группы самоуправлений соответствующее делопроизводство по объединению закончить — либо, если аргументы с мест не окажутся весомыми, убедительными и кабинет считает, что самоуправление в желаемых им границах со своими задачами не справится, тогда начнется собственно принудительное соединение.

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- Если посмотреть на нынешние идеи правительства, то в Ида-Вирумаа появились бы не менее шести достаточно крупных административных единиц, в каждой было бы свыше пяти тысяч жителей, объединились бы финансовые базы, появилась бы возможность что-то строить. Вроде ведь хорошо. А часть ида-вируских самоуправлений, скажем мягко, очень удивились…

- Удивились прежде всего потому, что о том варианте, который мы все узнали в конце прошлой недели, раньше публично не говорилось. Например, про объединение новой волости Тойла (три старые волости) и новой волости Алутагузе (четыре старые волости) — это сюрприз.

Второй нюанс. После 1 января 2017 года те критерии, на которые города и волости смотрели в прошлом году в ходе добровольных переговоров, уже не действуют. В том числе критерий, что в самоуправлении должно быть минимум пять тысяч жителей. Если решение вопроса реформы переходит к правительству, оно может ”требование пяти тысяч” и не учитывать, а исходить оно будет из критериев, приведенных в статье 9 закона об административной реформе, и из закона об административно-территориальном делении. Теперь на столе уже будут порядка десяти критериев, которым самоуправление должно отвечать, в том числе — критерий логичности.

- Значит, на данном этапе самоуправления могут и не стремиться достичь пятитысячного уровня?

- Да. Но в своих ответах правительству они все-таки должны аргументировать, соответствуют ли они в том виде, в каком хотят жить дальше, другим упомянутым требованиям. Вот тут и стоит вспомнить о логичности, разумности территориального образования. Ида-Вирумаа в этом смысле и раньше грешил нелогичностью: взять хоть Кохтла-Ярве с его частями, разбросанными повсюду, или Нарву с ее садоводствами за пределами города. А тут еще предлагается образовать большую волость от Чудского озера до Финского залива. Местное самоуправление — именно МЕСТНОЕ. Объединить бюджеты, собрать миллионы — это понятно. Но если спросить у тойлаского чиновника ”какие проблемы волнуют сегодня Алайыэ?” или у ийзакусца поинтересоваться, как решать тойлаские вопросы, — насколько знают люди из одного уголка жизнь другого? Значит, объединение исключительно по экономическим соображениям очень трудно назвать разумным. Если стремиться только к большим масштабам, то зачем вообще самоуправления? Можно просто разделить Эстонию на четыре региона — Таллинн, Тарту, Пярну и Вирумаа.

- И все же каковы сегодня настроения у ваших коллег, то есть председателей местных собраний и старейшин-мэров, с которыми вы наверняка уже общались после новостей из Таллинна?

- Ну, какие могут быть настроения? Ряд самоуправлений до 1 января уже провел друг с другом переговоры, достиг договоренностей, они уже свыклись с мыслью, что дальше им жить вместе, они уже ступили на путь реализации этих соглашений… И тут картина меняется, карты перемешиваются: того, что вы сделали, мало, надо снова процесс переговоров начинать.

Понимаете, кто-то из представителей самоуправлений и раньше стремился к глобальным вещам, к большим масштабам. Эти люди наверняка сегодня рады. Маленькие же волости — такие, как Тудулинна или Вайвара, — которых и раньше пугала перспектива быть поглощенными крупными соседями, сегодня совсем не в восторге. В этой разности взглядов заложен и риск. Если самоуправление не согласно, сомневается, боится, а его страхи не развеют, а просто принудительно объединят с другим, то в будущем объединенном самоуправлении с самого начала окажется ”прописан” потенциальный конфликт.

- ”Мина замедленного действия”…

- Да.

- Моим личным первым впечатлением от недавних предложений правительства по реформе в Ида-Вирумаа было такое: а может, они специально сделаны спорными, неприемлемыми, чтобы?.. ”Чтобы что”? Не знаю.

- Не исключаю. Я сам член центристской партии, и мы раньше ”воевали” против того, что партия реформ с админреформой придумала. Политика — искусство компромиссов. Но если компромисс не достигается, то можно зайти с другой стороны. Например, перехитрить… Я не знаю, каковы действительные планы нынешнего правительства.

- Будут ли в связи с новыми шагами кабинета министров какие-то встречные шаги со стороны Ида-Вируского союза самоуправлений как организации?

- Наверное, каждое заинтересованное самоуправление будет действовать в этом вопросе по отдельности. Союз самоуправлений как таковой продолжит предоставлять городам и волостям необходимую информацию, а если потребуется — помещения для их встреч. Но выступать от имени всех мы не можем. Интересы самоуправлений разные, да и не все города и волости входят в ИВСС.

- На предыдущем этапе админреформы звучало и такое: ”Будем отстаивать свою позицию в суде”. Слышится это и сейчас. Как оцениваете судебные перспективы?

- В период добровольного объединения 26 местных самоуправлений по всей Эстонии, в том числе и Вайвараская волость, действительно судились и, по большому счету, проиграли. Государственный суд пришел к заключению, что, поскольку государство у нас не федеративное, а унитарное, оно имеет право проводить мероприятия по реорганизации административно-территориального деления. Но есть и особые мнения нескольких судей, они содержат нюансы, которые могут быть важны в дальнейшем. Думаю, что в перспективе все равно еще будут попытки обжаловать действия в рамках админреформы. Если процессы реформы продолжатся по жесткому сценарию, то в Ида-Вирумаа в суд могут обратиться от одного до пяти самоуправлений, а по Эстонии в целом — порядка двенадцати.

Сами пути обжалования могут быть разными. Можно действовать через канцлера права и Госсуд, можно прямо через Госсуд, можно также оспаривать правовые акты в административном суде.

- Вы возглавляете волость Вайвара — один из проблемных адресов реформы. С одной стороны, Вайвара договорилось об объединении с Нарва-Йыэсуу. С другой стороны, теперь вот правительство считает, что ваше объединение надо соединить с Силламяэ. Вайвара этого и раньше не хотел, Силламяэ тоже, а в Нарва-Йыэсуу еще есть и настроения в пользу объединения с Нарвой. Как этот клубок распутается?

- Насчет идеи объединения Нарва-Йыэсуу с Нарвой, думаю, понятно всем: это предвыборные игры. В действительности, по-моему, мало кто считает эту идею реалистичной.

- Почему? Была же когда-то Усть-Нарва частью Нарвы.

- Ну, когда-то у нас и Ливонский орден был… Сегодня Нарва — третий по численности город в Эстонии, а цель административной реформы не состоит в том, чтобы увеличивать города Таллинн, Тарту или Нарву. Второй аспект: это приграничная территория, разумно ли делать тут большое преимущественно русскоязычное самоуправление? Я не хочу сказать, что наши русские жители — ”пророссийские”, ”проэстонские” или еще какие-то ”про…”, дело в том, что государство, на мой взгляд, это объединение не разрешит, так сказать, на всякий случай, потому что все равно какие-то риски в этом оно усматривает, исходя из опыта других стран.

Третий аспект. Соединяясь с маленьким городом Нарва-Йыэсуу, наша волость сможет продолжать свою сельскую жизнь. Если объединены будут одна волость и два или три города, в том числе крупный Силламяэ или еще более крупная Нарва, то как вы думаете, сколько инвестиций пойдет в дороги к отдаленным хуторам, если в городах надо будет ремонтировать дороги к многоквартирным домам? А ведь есть еще более тонкие вопросы сельского и городского уклада жизни. Государство, даже проводя админреформу, не должно дать умереть сельской жизни. Сельское самоуправление может быть относительно спокойно в этом плане, если соединяются один город и 3-5 волостей, но одна волость плюс два города — это уж слишком, по-моему.

Предложенное правительством наше соединение с Силламяэ — вопрос немножко туманный. Варианты могут быть разные. Если и Силламяэ, и мы, и Нарва-Йыэсуу скажут сейчас этому ”нет” — ситуация будет наиболее понятной. Думаю, в этом случае с 90-процентной вероятностью Силламяэ и объединенное самоуправление Вайвара-Нарва-Йыэсуу останутся самостоятельными. Сложнее, если два партнера скажут ”да”, а один ”нет” или двое будут ”против”, а одно самоуправление ”за”. Конечно, есть еще вариант, при котором, что бы мы трое ни сказали, правительство решит по-своему.