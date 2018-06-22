Глава Нарвского горсобрания Александр Ефимов окончательно признан виновным в мошенничестве

Председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов, которого обвинили в мошенничестве, не сумел добиться оправдания в Государственном суде, поскольку высшая судебная инстанция отказалась рассматривать кассационные жалобы его адвокатов, сообщает rus.err.ee.

Политик-центрист окончательно признан виновным в уголовном порядке и должен будет покинуть свой пост.

По информации rus.err.ee, власти Нарвы давно готовились к такому сценарию. Один из возможных вариантов — нынешний мэр Тармо Таммисте станет председателем горсобрания, а вице-мэру Алексею Евграфову доверят кресло градоначальника.

Напомним, в июле прошлого года Вируский уездный суд признал Ефимова виновным в незаконном получении компенсаций от Больничной кассы и приговорил его к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно.