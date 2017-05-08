Гимназисты Ида-Вирумаа получили дипломы программы Академии ВМД

В понедельник, 8 мая, состоялось торжественное вручение свидетельств об окончании трехлетнего цикла предпрофессионального обучения, которое проходит в сотрудничестве нарвских школ с Академией внутренней безопасности.

Гимназисты, прошедшие полный трехгодичный курс, получили дипломы, свидетельствующие об окончании полного курса обучения. Дипломированные выпускники имеют преимущество при поступлении в академию. Выпуск этого года — третий с того момента, как в 2012 году началось сотрудничество нарвских школ с академией, передает пресс-служба Нарвской мэрии.

В этом году полный курс заканчивают 25 гимназистов: 4 из Солдинаской гимназии, 5 из Кесклиннаской, 9 из Ваналиннаской государственной школы и 7 из Пяхклимяэской гимназии. Для вручения дипломов в Нарву приехал советник Академии внутренней безопасности, бывший ректор академии Прийт Мянник.

Программа предпрофессионального обучения рассчитана на 3 года обучения в гимназии и охватывает курс для спасателей, таможенников, пограничников, работников тюрьмы и полиции. Обучение проводится на эстонском языке. Каждый цикл обучения начинается с изучения профессионального эстонского языка. В ходе обучения ребята посещают академию, проходят осенние и весенние курсы в учебных лагерях Пайкузе и Вяйке-Маарья.