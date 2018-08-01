Генконсул РФ в Нарве: среди поступающих в ВУЗы РФ в рамках квот есть и этнические эстонцы, а школьникам бесплатные визы оформить несложно

В прошлом году на Эстонию было выделено 80 государственных стипендий за счет ассигнований федерального бюджета России, то есть число их в 2018-м возросло на семь. 60 молодых людей получивших право на стипендии на этот раз являются гражданами ЭР, два человека — с двойным гражданством.

Чуть меньше трети от общего числа стипендий приходится на юных жителей Ида-Вирумаа.

”Наиболее востребованными среди эстонских выпускников были и остаются такие ведущие ВУЗы России как Санкт-Петербургский госуниверситет, Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Балтийский федеральный университет имени Канта, ГИТИС, а также Псковский государственный университет”, — информирует генконсул.

Визы для школьников без оплаты консульских сборов

Юрий Грибков признает, что школьные группы из Эстонии уже не так активно ездят в Россию, как раньше, но он в то же время полагает, что на этом может сказываться финансовое положение семей. Он заверяет, что, со своей стороны консульские учреждения РФ в Эстонии ни в коем случае не чинят этому никаких препятствий.

”Мы заинтересованы в том, чтобы выдавать многократные визы несовершеннолетним гражданам Эстонии, — говорит Юрий Грибков. — И мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы подрастающее поколение эстонцев выпало из российско-эстонских обменов, чтобы прервалась связь поколений. В большинстве случаев мы выдаем детям визы без оплаты консульских сборов”.

Между тем, для того, чтобы группа эстонских школьников получила визы бесплатно в рамках обмена, недостаточно просто желания посетить какие-то культурные мероприятия или учреждения.

- Допустим, к вам обратиться преподаватель какой-либо эстонской школы или гимназии, расскажет, что его класс очень хотел бы посетить на осенних каникулах ”Эрмитаж” и БДТ, а на весенних опять съездить в Петербург с какой—то другой культурной программой, и попросит оформить годовые визы ему и всем ребятам. Оформите?

- В таком случае я, конечно, предложу оформлять туристические визы (не бесплатные, — прим. Авт.), — отвечает Юрий Грибков на вопрос Delfi. — Продвинутые учителя устанавливают контакты с российскими школами. И тогда получаются уже не туристическая поездка, а визит в рамках школьных обменов по гуманитарной визе. Тогда у меня появляется возможность всячески содействовать такому начинанию. Если в Россию каждый год прибывает несколько миллионов туристов, мы же не может провести это как школьные или обмены, или приграничное сотрудничество . Да, конечно, в этом вопросе идет речь в некотором смысле о культурном обмене, но люди хотят ехать по своей собственной программе, у них нет контрагента, партнера, нет того, кто бы мог прислать письмо в школу, а копию в генконсульства с просьбой выдать визы исходя из соглашения России и ЕС”.