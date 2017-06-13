Гендиректор завода ”Силмет”: для предприятия сокращение работников в целом позитивно

На этой неделе исполняется два года со дня пожара на производстве редкоземельных металлов силламяэского завода ”Силмет”. О том, справилось ли предприятие с последствиями этой техногенной аварии, а также, конечно, о недавних сокращениях нескольких десятков работников уникального завода корреспондент ”Инфопресса” беседует с генеральным директором ”НПМ Силмет” (”Neo Performance Materials Silmet” — таково теперь, после смены собственника, имя завода) Сигне Каск.

- Несколько дней во второй половине мая новость о том, что «Силмет» сокращает 65 человек, была «топовой». Вы находились в это время в зарубежной командировке и для комментариев были недоступны. Сегодня мы беседуем в вашем силламяэском кабинете, и первый вопрос: почему сокращаете кадры?

- У этого сокращения есть две стороны. Для предприятия в целом оно, на данный момент, позитивно, потому что является результатом производственного прогресса предыдущих лет. В течение пяти-шести лет мы много инвестировали в новое оборудование, автоматизацию процессов, обновление технологий и т.п. В сентябре планируем запускать новую линию вместо пострадавшего от пожара 2015 года производства редких металлов, что выведет данное производство на полную мощность. В конце 2015 года редкометалльное производство функционировало всего на 40 процентов мощности. Повторяю, фирме всё это позволяет улучшать качество, быть стабильнее. Но, к сожалению, означает, что потребности в рабочей силе уменьшаются: закономерность, известная по истории всех модернизаций. К сокращаемым работникам претензий нет, просто настало время предприятию повышать свой уровень, и столько кадров не требуется.



- То есть сокращение не связано с тем, что какой-то заказчик отказался от силметовской продукции, что не удалось заключить какой-то контракт?

- Нет. Вдобавок мы должны считаться с политикой нового владельца предприятия - одного из американских пенсионных фондов. В принципе, есть два типа инвесторов. Одни согласны на инвестиции, отдача от которых наступает через длительное время. Другие предпочитают, чтобы капиталовложения приносили прибыль как можно скорее. Наши хозяева ждут именно более быстрого роста, и это - нормальная экономическая практика. Быстрее реагировать заставляет и наш рынок. Наша продукция широко применяется в различной электронике, а потребители хотят, чтобы современные телевизоры или смартфоны становились всё дешевле и доступнее.



- Но всё-таки не одним же сокращением кадров добиваться снижения себестоимости.

- А мы ищем и другие пути. Например, в июне начинаем энергоаудит всего силметовского производства, чтобы с помощью наших хороших партнёров, среди которых и Таллиннский техуниверситет, найти решения по снижению энергозатрат. Мы ведь потребляем очень много электроэнергии. В технологическом процессе задействовано и много печей, отчего в некоторых зданиях температура воздуха выше обычной. Уже начинаем и планируем расширять использование энергии этих печей для отопления, а также возвращать часть энергии в производственный процесс.

На «НПМ Силмет» сейчас идёт кампания по сбору идей от работников на тему как снизить себестоимость и улучшить рабочую среду, поднять её безопасность. Предложения могут подавать и инженеры, и рабочие, и если идея действительно инновационная, её удастся внедрить и она принесёт отдачу, то автору выплатим премию.



- И есть примеры, когда что-то внедрили?

- Первая идея уже на стадии внедрения.



- А вознаграждение не символическое, не какие-нибудь 10 евро?

- Нет. Есть смысл постараться. Для меня в этом процессе важны два момента. Первое - это то, что силметовцы всегда отличались хорошими техническими знаниями и это надо поддерживать, культивировать, а второе - вовлечение в развитие предприятия всего коллектива.



- Возвращаясь к сокращениям. Г-жа Каск, можете ли утверждать, что после этих 65-ти человек хотя бы в ближайшей перспективе новых сокращений с «Силмета» не последует?

- Начну с того, что мы сократили не 65 человек, а 65 рабочих мест. Примерно для десяти человек мы нашли новую работу в других подразделениях «Силмета». Для этого я специально притормозила приём новых кадров со стороны, ведь наши старые работники - хорошие люди, мы их в своё время обучали, мы им доверяем, и хотелось бы, насколько возможно, хоть некоторых сохранить. Так что фактически сокращаемых - около 50-ти. Каждому из них и сегодня могу дать рекомендацию, если этих людей будут брать другие крупные предприятия региона, которые мы попросили взвесить такую возможность. На «Силмете» побывали для консультирования уходящих работников и представители Кассы по безработице.

Что касается вопроса, будут ли новые сокращения… Возможно, с одним-двумя работниками ещё и придётся расстаться, но это - обычный процесс движения кадров, а сокращения десятков людей в ближайшее время не будет.



- На сколько месяцев или лет вперёд вы сегодня смотрите с уверенностью в том, что «Силмет» заказами и работой обеспечен?

- В нашей отрасли длительных договоров не заключают. У нас есть клиенты, с которыми заключаются контракты на год. Клиентам нравится наше качество, нравится сотрудничать с нами, в частности, то, что «НПМ Силмет» способен выпускать продукт «под конкретного заказчика». Но цены в отрасли меняются часто, долгосрочные контракты рискованны, и клиенту ничто не мешает сменить производителя. В свою очередь, и мы балансируем на рынке между различными поставщиками сырья, вот в июне собираемся к новым потенциальным партнёрам.

Сейчас производство редких земель у нас задействовано в полном объёме, а новая производственная линия редких металлов позволит использовать сырьё двух типов, что снижает наши рыночные риски. То, что мы реконструируем и расширяем производство, - тоже показатель уверенности в завтрашнем дне, иначе владельцы не дали бы разрешения на инвестиции.



- Экономическую «погоду» в сфере производства редких земель и металлов делает Китай?

- Его значение велико, но оно не единственное. Влияет, например, то, куда развивается электроника. Растущая доля гибридных автомобилей тоже поднимает спрос. Влияют космические программы. И, увы, военные конфликты и развитие военной промышленности.

Относительно аналогичных китайских заводов считается, что там, мол, продукция всегда дешевле. Это уже в некоторой степени иллюзия, поскольку часть производств в Китае уже находятся на таком уровне, что стоимость рабочей силы там не сильно отличается от нас. У нашей материнской фирмы, кстати, есть заводы и в КНР. Но в этой стране редкие земли и металлы также производятся и на фабриках, которые не утруждают себя заботами об охране природы и не щепетильны в отношении сырьевых источников. На этом они и экономят, выпуская дешёвый товар. Мы в вопросах экологии на компромиссы не идём и сырьё у нелегальных продавцов не берём. На это обращают внимание и покупатели нашей продукции: например, японцы или немцы специально весь «Силмет» обойдут, всеми условиями производства поинтересуются, чтобы лично убедиться, что мы для них партнёр достойный.



- «Силмет» - предприятие для Эстонии специфическое. Есть ли у вас трудности с нахождением нужных специалистов?

- Есть такая проблема. Особенно с тем, чтобы найти хорошего инженера-химика именно для нашего профиля. В Эстонии «химик» - это, как правило, специалист для сланцехимии. Нам же нужны химики, не просто способные разобраться в редких землях и металлах, но и с творческой жилкой, с инженерным мышлением, могущие продолжить традиции высокой технической грамотности и креативности, характерные для силламяэского завода.



- Специалистов по редким землям и металлам готовят в России…

- В поиске инженерных кадров мы смотрим в разные стороны. Для инженера из России «Силмет» имеет то преимущество, что это - русскоязычное предприятие, однако специалисту из России у нас понадобятся и английский, и эстонский языки.



- Английский - понятно, и с этим, скорее всего, проблем у молодого российского инженера нет, а эстонский ему зачем? Инженер ведь не чиновник.

- Потому что в процессе работы надо ориентироваться на эстонское законодательство о безопасности труда, об охране окружающей среды. Да и желательно будет ездить в Эстонии на курсы, общаться с коллегами-инженерами с других предприятий…

Привлечению новых молодых технических специалистов в Силламяэ мешает ещё одна проблема. Сколько в городе сегодня имеется свободного жилья для них? Какие в городе есть возможности для досуга? Не хочется, чтобы специалисты только приезжали сюда на рабочее время, хочется, чтобы образованная молодёжь оставалась в Ида-Вирумаа.



- Зарплата у работников «Силмета» растёт?

- Каждый год она корректируется на процент инфляции, кроме того, есть премия по результатам работы. За прошлый год мы таковую выплатили, надеемся, по итогам года текущего она тоже будет. Наконец, у рабочих есть возможность учиться, сдавать экзамены и повышать свою категорию, что тоже поднимает их зарплату. Ограничений типа «высшую категорию могут иметь не более чем столько-то работников» на заводе нет. Образованный и мотивированный рабочий - это ещё и возможность избавляться от ситуации, когда на двух-трёх рабочих приходится один мастер.



- Госпожа Каск, «Силмет» всю свою продукцию экспортирует. Что же тогда он даёт региону, где расположен?

- Во-первых, работая на экспорт, мы улучшаем показатели торгового баланса всей Эстонии. Во-вторых, являемся крупным работодателем и налогоплательщиком. В-третьих, покупаем много услуг других местных фирм. Наконец, поддерживаем культурные учреждения и мероприятия - Йыхвиский концертный дом, силламяэский фестиваль джаза, фонд кино Ида-Вирумаа, раз в году спонсируем выставку в таллиннском художественном музее.



- Новые хозяева завода сохраняют это спонсорство?

- Суммы, которые мы выделяем на культуру, определены в нашем бюджете, нас они беднее не сделают, а для культуры, наверное, не так уж и малы. И работникам помогают сделать жизнь разнообразнее и сбалансированнее. Например, в прошлом году в Йыхви был концерт известного дирижёра Неэме Ярви, мы получили от концертного дома сто билетов на него и смогли устроить для силметовцев действительно приятный вечер.