Где в Ида-Вирумаа можно использовать компенсацию за лечение зубов и как ее оформлять

На сегодняшний день компенсацию за лечение зубов взрослыми людьми в Ида-Вируском уезде использовали 3700 человек, из них 1800 человек использовало компенсацию в размере 30 евро и около 1900 человек получили компенсацию в объеме 85 евро.

С 1 июля 2017 года для каждого застрахованного взрослого начала действовать компенсация за зубное лечение в размере не менее 30 евро за один календарный год. Поскольку неиспользованная сумма компенсации не переносится на следующий календарный год, стоит использовать новую компенсацию до конца текущего года, напоминает narva.ee.

По состоянию на 11 сентября в Ида-Вируском уезде компенсацию за зубное лечение взрослых можно использовать в 17 местах.

В Нарве она доступна обратившимся в Aladeks OÜ, Demident OÜ, K. H. K. OÜ, Kagu Dental Service OÜ, Narva Hambakliinik OÜ, Natalja Nesterovitš OÜ, OÜ Diostom, OÜ Evodent, Vitadent OÜ, в Йыхви — Corrigo OÜ, в Авинурме — Endla Aas FIE, в Нарве-Йыесуу — Стоматологическая поликлиника Нарвы и OÜ Sana Dente, в Иисаку — Piiri Hambaravi OÜ, в Кохтла-Ярве — Tiina Verrev, в Кивиыли — Tiiu Müüri Hambaravi.

Каким образом можно воспользоваться компенсацией?

В случае компенсации за зубное лечение взрослых в размере 30 евро за год доля обязательного финансирования пациента составляет 50 процентов, то есть каждый раз при посещении зубного врача он будет обязан оплатить по крайней мере половину счета за лечение. Оплата второй половины счета подлежит компенсации со стороны Больничной кассы в объеме до 30 евро.

Начиная с 1 июля 2017 года компенсация за зубное лечение для беременных, матерей, имеющих детей в возрасте до одного года, пенсионеров по инвалидности, пенсионеров по старости, лиц с частичной или полной потерей трудоспособности, лиц старше 63 лет, а также для лиц, имеющих повышенную потребность в стоматологической помощи увеличилась до 85 евро в год. Доля обязательного самофинансирования в данном случае составляет 15 процентов от счета за лечение.

Льгота учитывается в счете за лечение непосредственно в момент оплаты услуг зубного врача, то есть после посещения зубного врача больше не нужно предоставлять Больничной кассе заявление и другие документы.

Компенсацию можно использовать при посещении только тех зубных врачей, которые заключили договор с Больничной кассой. То, заключил ли врач соответствующий договор с Больничной кассой, нужно обязательно проверить при регистрации на визит в зубной кабинет или предварительно проконтролировать наличие договора на интернет-странице Больничной кассы.

Застрахованный человек может воспользоваться положенной ему суммой компенсации в течение одного календарного года

Компенсацию в размере 30 или 85 евро можно использовать до конца календарного года. При этом неиспользованная часть компенсации не может быть перенесена на следующий год.

Если у пациента после визита к стоматологу остается некоторая неиспользованная часть компенсации (например, 10 евро), данный остаток можно будет использовать во время следующего визита до конца календарного года, вплоть до 31 декабря.

Начиная с января следующего календарного года у всех застрахованных взрослых снова начнется период использования компенсации за зубное лечение в размере 30 или 85 евро.

Перед визитом пациент может уточнить у зубного врача или сотрудника регистратуры, какова сумма его неиспользованного остатка компенсации за зубное лечение.

Компенсация действует только для стоматологических услуг первой необходимости

Компенсация за зубное лечение действует для стоматологических услуг, которые входят в список медицинских услуг, компенсируемых Больничной кассой. К ним относятся прием зубного врача, диагностика (в том числе рентгеновские снимки), установка временной пломбы, установка постоянной пломбы, удаление зуба, вскрытие гнойника и его лечение, лечение корней зубов, удаление зубного камня под деснами хирургическим путем и обезболивание.

Непосредственно перед лечением стоит уточнить у зубного врача, какие именно стоматологические услуги будут вам оказаны и входят ли они в список компенсируемых услуг или нет. Так можно будет избежать неожиданных расходов при оплате счета за зубное лечение.

Как будет рассчитана сумма компенсации в случае, если зубной врач оказал вам разные стоматологические услуги, как те, которые входят в список компенсируемых услуг, так и не входящие в него?

В таком случае сумма льготы для пациента будет рассчитана только для тех стоматологических услуг, которые включены в утвержденный список компенсируемых услуг первичной необходимости. Остальные услуги пациент оплачивает полностью согласно прейскуранту зубного врача.

Например, если зубной врач в ходе одного визита установил пломбу, а также отбелил зубы, компенсацию можно будет получить только за прием врача и установку пломбы. Отбеливание зубов нужно будет оплатить полностью самому.

Зубной врач имеет право брать у пациента плату за визит в размере до 5 евро (за исключением беременных).

Будет ли изменен порядок выплаты компенсации за протезы?

Начиная с 1 июля вступило в силу новое постановление о компенсации за зубные протезы для взрослых. Компенсацию за зубные протезы можно использовать в течение трех лет и в размере до 260 евро.

Право на получение компенсации за протезы имеют пенсионеры по инвалидности и по старости, лица старше 63 лет и лица с частичной или полной потерей трудоспособности.

Для получения компенсации за протезы есть две возможности:

Первая — предоставить Больничной кассе ходатайство на получение компенсации за зубные протезы и документ, подтверждающий оплату работ по протезированию.

Вторая — подать заявление непосредственно изготовителю протезов. В данном заявлении вы ходатайствуете об учете суммы компенсации непосредственно для изготовителя протезов, что будет сразу учтено в сумме счета.

Все необходимые для составления ходатайства бланки заявлений можно найти на интернет-странице haigekassa.ee или в бюро обслуживания клиентов Больничной кассы.

Начиная с 1 января 2018 года больше не нужно будет предоставлять заявление о компенсации за зубные протезы задним числом, то есть после получения услуг. Все расчеты будут проводиться напрямую между зубным врачом и Больничной кассой, а сумма льготы будет учитываться сразу — в момент оплаты счета за лечение у зубного врача.