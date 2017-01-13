В среду в Эстонском центре архитектуры в Таллинне был объявлен конкурс на поиск решений по организации общественного пространства в центре Старой Нарвы: Стокгольмской площади, Ратушной площади и территория между новой библиотекой и Археологическим парком Eesti Päevaleht.

Конкурс проходит в рамках архитектурной программы ”Хорошее общественное пространство” приуроченной к 100-летию ЭР.

”Сердце города должно связать центр, променад и реку, чтобы разные пространства переплелись между собой как в жемчужном ожерелье”, — сказал городской архитектор Иван Сергеев на презентации.

Согласно идее, Стокгольмская площадь должна будет стать новой главной площадью Нарвы, свежего решения ожидает и Ратушная площадь, которая на данный момент в должной степени своей функции не выполняет. Для этого места необходимо найти относительно минималистское решение, которое предполагало бы восстановление довоенных геометрии и уровня.

Территория Археологического или Ратушного парка досконально не изучена, но, скорее всего, под землей скрываются подвальные помещения стоявших тут некогда строений.

Тема Старой Нарвы — нелегкая, так как многие нарвитяне желают видеть именно стиль барокко, как это было до войны, поэтому на конкурс ожидаются работы, в которых дизайн будет модным, но крайне чувствительным к историческому расслоению.

Жители Нарвы разделились на два лагеря: одни говорят, что нужно восстановить первоначальный вид города, другие считают, что жизнь не стоит на месте и пусть это найдет отражение и в старом городе.

Вопрос финансирования строительства будет решаться после окончания конкурса. По оценке Сергеева, получить деньги на реконструкцию Ратушной площади и здания наиболее реально, Стокгольмская площадь — под вопросом, а вот Археологический парк пока относится к разряду фантастики.