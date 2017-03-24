Газета: городские власти Нарвы не могут добиться ясности от правительства

Странная ситуация складывается в последнее время в отношениях города Нарва и государства. Переезд Академии внутренней безопасности, строительство новых государственных гимназий, будущее Александровской церкви — по всем этим вопросам нарвские власти не получают ответов вовсе или ответы эти оказываются слишком размытыми, пишет "Виру Проспект".

Переезд академии: сегодня ”да”, а завтра — ”нет”

Мэр Тармо Таммисте на инфочасе в понедельник 20 марта прокомментировал самые животрепещущие темы, обсуждение которых ведется на разных уровнях. Мэр напомнил, что о переводе Академии внутренней безопасности в Нарву и о большем присутствии государства в нашем регионе заговорили в довольно далеком прошлом. То, что Нарва желает принять академию, было заявлено как со стороны управы, так и со стороны депутатов несколько лет назад — еще в бытность министром внутренних дел Кена-Марти Вахера (2011-2014 гг).

- Хочу однозначно заявить: город Нарва ни в коем случае не против того, чтобы у нас появилась Академия. Но перед тем, как говорить о таких серьезных делах, было бы правильно, чтобы все стороны заранее обсудили ситуацию и пришли к единому мнению. На деле получается по-другому: сегодня правительство громко заявляет, что решение принято, а на следующий день ряд лиц объясняет, почему переезд невозможен, — удивляется глава города.

По мнению г-на Таммисте, если бы переехала вся Академия (а это — 900 человек), если бы осуществилось строительство нового современного здания с бассейном или тиром — это было бы замечательно. Но, как оказалось, переезд — это дорого, тем более, что уже потрачены миллионы на проектирование нового здания академии в Таллинне, личный состав, преподаватели и закончившие академию кадеты выступили против переезда, а на днях государственный контролер Алар Карис вообще заявил, что это бессмысленно, безответственно и несет в себе серьезные риски для безопасности.



Официально или никак

- У нас только одна просьба к правительству: окончательно решить, состоится ли переезд вообще, и если да, то в каком виде и какой мере? Могу обещать, что мы со своей стороны всячески будем содействовать любому принятому варианту. Если решение будет отрицательное — что ж, примем и такое, — подтвердил позицию городских властей г-н Таммисте.

По словам мэра, пока окончательная позиция правительства непонятна, некоторые государственные чиновники напрямую обращаются к городским коллегам и к представителям местных учреждений с различными идеями, и вместо официального диалога получается путаница из несовместимых идей.

- Поэтому я уже просил коллег запрашивать официальные письма и предложения в случае обращения к ним — для того, чтобы можно было дать официальный ответ, — заключил он.



Вопрос по эстонским школам решен

Наконец-то пришло решение о финансировании строительства двух новых зданий: основной школы для обучения на эстонском языке и эстоноязычной гимназии, заявил журналистам мэр. А вот касательно гимназии для выпускников русскоязычных основных школ, решения до сих пор нет.

- Напомню, что принятие городским собранием плана по развитию образования заняло много времени, в итоге, с министерством образования был подписан договор о намерениях строительства ряда школ. К сожалению, у меня до сих пор нет такого решения касательно русскоязычной гимназии. Почему-то на наши письма не отвечают. Создается впечатление, что обязанность отвечать на запросы в течение месяца есть только у местного самоуправления, — сыронизировал городской голова.



Александровская церковь: словно горячая картошка

Еще одной темой разговора стала ситуация с Александровской церковью. По мнению мэра, целевое учреждение, созданное для полного восстановления здания церкви, не справилось со своей задачей по ряду причин, и поэтому деятельность ЦУ должна быть окончена. На 6 апреля намечено заседание совета, где будут обсуждаться дальнейшие действия.

- Не считаю правильным дожидаться принудительной ликвидации ЦУ, лучше принимать решение самим. На сегодня понятно, что государство, выплатив долги, больше средств на восстановление выделять не будет, а город не имеет возможности взять такие расходы на себя. Может ли государство передать здание в руки лютеранской церкви? В нашей стране церковь не имеет особого влияния, а город Нарва не будет поддерживать ни один церковный приход сверх меры. Сейчас Александровская церковь — как горячая картошка: каждый хочет передать ее соседу, а сосед прячет руки за спину, — резюмировал городской глава.