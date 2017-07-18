Гастрономические туры российских туристов вывели Нарву в лидеры по сделкам tax-free

По данным за июнь этого года объем оформленных сделок Tax-free в Нарве превысил 5 млн евро. Этот приграничный город обогнал Таллинн и по количеству таких сделок и по обороту.

"В июне мы, как правило, обходим Таллинн по количеству сделок tax-free, но у нас сумма закупок, конечно, меньше, чем в столице. Поэтому обороты меньше, чем в Таллинне. То есть количество сделок больше, а обороты меньше. Но в июне нынешнего года мы обогнали Таллинн и по количеству оборотов. В Таллинне была совершена 24 451 сделка, а в Нарве — 50 931 сделка", — сказала управляющая торгового центра Fama Надежда Шашаева в интервью "Радио 4", передает rus.err.ee.

Значительную часть оборота нарвских торговых центров обеспечивают российские туристы, скупающие продукты питания. На два крупнейших торговых центра Astri и Fama приходится 63% основных сделок по tax-free, с которых иностранцам возвращают налог с оборота.