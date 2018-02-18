ГАЛЕРЕЯ: Масленица в Кохтла-Ярве завладела выходными

Широким народным гуляньем в Ахтмеской части Кохтла-Ярве в воскресенье завершается этот традиционный праздник, который отмечают по всему Ида-Вирумаа. Возле клуба ”Ахтме” в воскресный полдень соберутся взрослые и дети, для которых клуб подготовил разнообразную программу.

А в субботу Масленицу широко отметили в Ярвеской части города. Девятнадцать лет подряд этот праздник организует Кохтла-Ярвеский Дом творчества школьников при поддержке Культурного Центра Кохтла-Ярве, клуба поселка Ору, Вахтраского Центра творчества, городского управления и предпринимателей.



Праздник — семейный, но особое внимание здесь уделено развлечениям для детей. Кульминацией же гулянья стало сожжение чучела Масленицы и угощение блинами.

В течение недели празднование Масленицы прошло в школах и детских садах Кохтла-Ярве.