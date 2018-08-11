11.08.2018, 13:41

ГАЛЕРЕЯ: Идет фестиваль "Нарвская баталия": русские и шведские воины искупались на Липовке перед битвой

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Narva lahing 2018
Narva lahing 2018Foto: Roman Vikulov

Сегодня — центральный день традиционного исторического фестиваля "Нарвская баталия", посвященного битве за Нарву 1704 года между войсками Петра и Карла.

Второй год ключевое событие фестиваля — реконструкция баталии во дворе Нарвского замка — платная для зрителей. Взрослый билет стоит 8 евро.

Накануне вечером желающие посмотреть на творчество реконструкторов, не платя за это деньги, наблюдали за сражением на бастионе "Глория". Сегодня у нарвитян и гостей города была возможность посмотреть на построение войск на Ратушной площади, на их шествие по променаду, на купания солдат Петра и Карла в заводи Нарвы, Йоаорг или Липовке, как ее традиционно называют горожане.

В фестивале принимают участие реконструкторы из Эстонии, России, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии и Швеции. Сегодня им с погодой повезло — в Нарве облачно, прохладный ветерок, но в полном обмундировании всё-таки жарко. В 30-градусную жару реконструктор теряет за день до 6 килограмм веса, рассказали участники фестиваля, освежившись в реке.

Tallinn Hockey weekend
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