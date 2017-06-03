ГАЛЕРЕЯ: Гуляй, Нарва! Как проходит День города

"Гонки на мыльницах" — одно из самых ярких мероприятий главного городского праздника. Состязания самодельных безмоторных транспортных средств проводятся на улице Рая (спуск от улицы Пушкини к реке Нарва) центром Gagarin при поддержке Отдела культуры и посольства США.

Главным критерием определения победителей скорость ”мыльницы” никогда не являлась, а после ряда происшествий, закончившихся сравнительно благополучно для экипажей и зрителей, она не учитывается вовсе. Оценивается, прежде всего, креативность и мастерство изготовителей ”мыльниц”. Всего в состязаниях приняло участие 18 "мыльниц",сравнительно немного — в отдельные годы их число доходило до 30. Международными творческие соревнования сделало участие команды США, состоявшей из военных, а также белоруской команды пиратов Karifa.



Именно белорусы, создавшие пиратский корабль на колесах, стали главными победителями нарвских "Гонок на мыльницах-2017".

Также в тройку самых впечатляющих болидов вошли "Пауль", созданный командой из Тюри, она заняла второе место, а также нарвский "Ну погоди!", удостоившийся третьего места.

Праздничное шествие впервые прошло по новому маршруту: от сцены Дальберга, что на променаде, до двора Нарвского замка. Праздничная программа на территории замка будет продолжаться до ночи. Там же прошел забег невест в рамках акции "Сбежавшие невесты". Акцию в седьмой уже раз провела газета "Виру Проспект". Ее партнером, соорганизатором, в этом году выступила компания "Лига ведущих". "Самой сбежавшей невестой", то есть самой быстрой, по результатам забегов стала Эрика Тохвер, а в состязании семейных пар победила чета Лауметс, Эва и Андрей.

В парке перед замком свою интерактивную программу представил научно-развлекательный центр AXXAA, а нарвская художественная школа провела мастер-классы.

Лидер легендарной группы ”Ноль” Федор Чистяков - главный участник музыкальной программы Дня Нарвы.

Федор Чистяков, вокалист, баянист и гитарист, с группой музыкантов представит в Нарве программу, посвященную 30-летию ”Ноля”, споет те хиты культовой питерской команды, которые считает уместным петь. Все-таки последние двадцать лет Чистяков смотрит на свою раннюю лирику критично и более не исполняет песен, содержащих нецензурную лексику, упоминания наркотиков. То есть организаторы Дня города могут быть в этом плане спокойны, а слушатели уверены в том, что, например, ”Человека и кошку” Федор Чистяков, исполнит непременно.

Также на Дне Нарвы выступили участники Евровидения-2017 Койт Тооме и Лаура, таллиннская группа ”Ольга Клешь” и нарвская — ”Авеню”.