ФОТО: Зоне отдыха Рийгикюла соседство с несанкционированным кладбищем домашних животных на пользу не идет

Нарвитянка Алевтина обратила внимание на то, что в узкой лесополосе между открытой в прошлом году зоной отдыха Рийгикюла, с прудом в центре, и дорогой, соединяющей шоссе Нарва – Нарва-Йыэсуу c Таллиннским шоссе, появляются новые могилки собак и кошек. Нарвитянка надеется на то, что хозяева животных все-таки поймут, что это не лучшее место для захоронений.

Алевтина говорит, что на этом месте давно хоронят собак и кошек, но после того как в прошлом году территорию вокруг пруда, образовавшегося на месте бывшего песчаного карьера, облагородили, превратили в зону отдыха, сделав серьезные инвестиции, разрастающееся кладбище домашних животных кажется неуместным.

«Если идти к зоне отдыха через лес, или просто гулять вокруг пруда, не спускаясь к нему, то на могилки сложно не обратить внимание. Взрослые, конечно, реагируют спокойно, понимая, что это такое, но детям нужно объяснять, что это за деревянные кресты, камни, украшенные цветами, и оградки, и я не уверена, что все, кто отправляется семьей на пикник к пруду, хотят и могут это нормально сделать, - рассуждает нарвитянка. - Это точно не лучшее место для стихийного кладбища домашних животных, и людям лучше выбирать какие-то другие варианты, чтобы проститься со своими любимцами».

Отметим, что буквально рядом находится кладбище Рийгикюла. Уже давно это главное место захоронения нарвитян, хотя оно расположено в волости Вайвара, в восьми километрах от Нарвы. Само по себе слово «Рийгикюла» в Нарве не понимается иначе как «кладбище», отчего в выражении «зона отдыха Рийгикюла» нарвитянину сложно не увидеть черный юмор. Возможно, у этой территории вокруг пруда, ставшей довольно популярным местом отдыха, есть шанс избавиться от кладбищенского бэкграунда, но кресты, пусть и на могилках собачек и кошечек, делают его минимальным.

Вокруг Нарвы много стихийных кладбищ домашних животных, при том, что в большинстве случаев люди хоронят любимцев просто в лесу, не ища соседства с другими могилками, не обозначая места захоронений какими-то долговременными знаками, памятниками, или хоронят на своих дачах, которых в окрестностях Нарвы около 7.5 тысяч.

Еще одно несанкционированное кладбище домашних животных находится в зоне, бурно развивающейся в последнее время, на территории городского целевого учреждения Narva Linna Arendus в районе Ореховой горки, рядом с дорожкой, соединяющей улицу Раху и шоссе Нарва – Нарва-Йыэсуу.

Это кладбище довольно небольшое, площадь которого ограничена дорогой и ручьем, и места для новых захоронений там практически не осталось. Летом из-за пышной зелени его практически не видно.

Член правления Narva Linna Arendus Софья Хомякова сказала Delfi, что планам развития Äkkeküla, района досуга и спорта, это кладбище не мешает.

«Возможно, его можно было бы даже легализовать, если бы соответствующие службы установили, что оно не представляет никакой потенциальной опасности. Так или иначе, это место далеко от тех участков, на которых мы планируем в будущем что-то создавать», - сообщила Хомякова.

Несколько лет назад целевое учреждение Narva Linna Arendus занималось проектом создания городского кладбища домашних животных. Одна из нарвских фирм, оказывающих ритуальные услуги, выражала готовность взять на себя организацию захоронений животных и обслуживания такого кладбища на земле, находящейся на балансе Narva Linna Arendus. Но дело застопорилось, в том числе потому, что развитие кладбищ перестало быть сферой деятельности городского ЦУ, но, прежде всего, процесс затормозило отсутствие финансирования.

Дмитрий Королев, старший специалист по окружающей среде Департамента городского хозяйства, уточняет, что работа над открытием кладбища домашних животных началась в 2012 году. Кладбище планировалось создавать в Нарве на одной из частей территории по адресу Тууле, 13,

«Проект остановился из-за недостатка денежных средств даже для начального этапа - выполнения детальной планировки, - говорит Королев. - Время от времени некоторые предприниматели Нарвы интересовались возможностью создания и администрирования кладбища домашних животных, но конкретных договоренностей ни с кем достигнуто не было».

Дмитрий Королев информирует, что у нарвитян и вообще жителей Ида-Вирумаа есть легальные возможности похоронить своего любимца.

«Ближайшее официальное кладбище домашних животных находится в Раквере. В Эстонии, по данным департамента, есть несколько законных кладбищ домашних животных, например, в Йыэляхтме, Валга. Например, на кладбище домашних животных Йыэлятме захоронение собаки в отдельной могиле стоит 35 евро (договор на 5 лет обойдется в дополнительные 5 евро). Создание кладбища для домашних животных является актуальным для нашего города. Департамент городского хозяйства этот вопрос не оставит без внимания и готов рассматривать предложения в части поиска места и организации такой деятельности», - говорит Дмитрий Королев.

Нарвские власти ждут инициативы от фирм и организаций, готовых взять за оказание соответствующей услуги, обращая в то же время внимание на то, что кроме готовности заняться этим от них ожидают детальных предложений по организации такой работы.

Директор кохтла-ярвеского приюта Grey Dogs Александр Ключанкин сомневается в том, что кладбище домашних животных может в обозримой перспективе появиться в Ида-Вирумаа, в частности в Нарве.

«Самоокупаемым оно быть не сможет. Все-таки местные люди в большинстве не готовы платить за захоронения такие деньги, которые позволили бы обслуживать кладбище, в том числе обеспечивать его охрану. А она необходима. Например, на неохраняемом кладбище домашних животных в Раквере однажды украли весь забор. В том, что самоуправления готовы в достаточной степени субсидировать эту деятельность, я сильно сомневаюсь», - говорит Александр Ключанкин.

Он указывает на то, что и более важные задачи, связанные с животными, не решаются, или решаются плохо, из-за недостаточного финансирования.

«Что тут говорить, если, например, у Нарвы нет средств на поддержку круглосуточной службы отлову бродячих животных. До сих пор эта услуга осуществляется нашей организацией по договору с городом только в рабочие дни, в рабочее время, с 8 утра до 5 вечера. По этому договору мы выезжаем не только, когда бродячие собаки представляют потенциальную угрозу для людей, но и во многих других случаях. Например, когда животных сбивает транспорт, а хозяев нет на месте. При этом большинство обращений происходит как раз на выходных, или по вечерам, но мы можем реагировать только на звонки чиновников управы, не работающих по выходным, а не на прямые обращения жителей, и услуга в полной мере не оказывается», - рассказывает Ключанкин.

Говоря о существующих законных вариантах прощания с животным, Александр Ключанкин сообщает, что самым распространенным является отправка трупов в Вяйке-Марья на предприятие AS Vireen, занимающееся утилизацией «продуктов животного происхождения», прежде всего, останков сельскохозяйственных животных, а также диких животных, погибающих на дорогах Эстонии. Grey Dogs выступает в этом деле посредником, принимая у населения трупы домашних животных. За утилизацию трупов, например, взрослых собак берут 40-50 евро, в зависимости от веса, сообщает Ключанкин.

Разумеется, в AS Vireen можно обращаться напрямую. Адрес домашней страницы предприятия - vireen.ee.

«Это не услуга крематория. В данном случае, хозяин не получает прах животного», - обращает особое внимание Ключанкин.

Крематорий для домашних животных работает в Таллинне (Tallinna väikeloomade krematoorium), где труп животного весом 10-19 килограмм сжигают за 96 евро, возвращая прах. Эта же услуга в случае животных до 3 килограмм весом стоит 24 евро.

Александр Ключанкин отмечает, что по вопросам утилизации трупов животных в Grey Dogs обращаются сравнительно редко. Чаще это происходит зимой, когда хозяевам животных сложно самим копать замершую землю.