ФОТО: Жители Ида-Вирумаа почтили память участников Мерикюльского десанта

14 февраля к памятнику Мерикюльскому десанту возложили цветы и венки частные лица, представители общественных организаций уезда, члены нарвского Совета ветеранов, представители руководства Нарвы и новый генеральный консул РФ в Нарве Юрий Грибков.

Депутат Нарвского городского собрания Владимир Бутузов отметил, что Нарва, возможно, остается единственным городом в странах Балтии, финансирующим многочисленные мемориальные мероприятия, посвященные этапам пути к победе во Второй мировой войне.

После возложения цветов к памятнику десанту и речей желающие отправились по пути десанта — экскурсию организовал клуб ”Камерад”.

В ночь с 13 на 14 февраля 1944 года после 11-часового перехода по штормовому морю к побережью напротив деревни Мерекюла подошел десант 260-й отдельной бригады морской пехоты. Перед десантниками была поставлена задача — нанести удар по противнику в направлении 2-й ударной армии под командованием Федюнинского, закрепившейся под Аувере. По замыслу командования Ленинградского фронта операция должна была привести к окружению немцев под Нарвой, но цели этой достичь не удалось.

Из 517 моряков-балтийцев, которых военный корреспондент Йохен Шмидт в газете ”Ээсти сына” от 18 февраля 1944 года охарактеризовал следующим образом: ”отборные войска, элита советского морского флота, которая была соответственно хорошо вооружена”, выжило только 15 человек, семеро попали в плен.

Последний из выживших — капитан I ранга Павел Репка — умер 8 сентября 2012 года на 92-м году жизни.

До сих пор неизвестно, как немцы узнали о том, что готовится десант именно в том месте и в то время, но несомненно то, что они были прекрасно осведомлены о планах советского командования.

Газета ”Ээсти сына” от 23 февраля 1944 года писала, что ”у командования были сведения, что большевики замышляют что-то подобное, и поэтому на побережье все было готово к встрече противника”.

Бытует мнение, что Мерикюльский десант закончился полным провалом. Между тем, командующий Ленинградским фронтом генерал армии Л.А.Говоров так оценил действия десантников: ”Высаженный в районе деревни Мерекюла десант отвлек значительные силы врага от обороны западного берега реки Нарва и тем самым значительно облегчил выполнение боевой задачи дивизиям Ленинградского фронта по захвату и расширению плацдарма”.