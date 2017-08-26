ФОТО: Жителей Кохтла-Ярве поздравили с Днем шахтера музыкой и речами

В субботу на площади Вирула в Кохтла-Ярве прошел праздник, посвященный Дню шахтера, который официально отмечается в воскресенье. Но так как сланцедобывающие и перерабатывающие предприятия в этот день проводят свои праздничные гуляния в парке-музее Кохтла-Нымме, было решено поздравить горожан Кохтла-Ярве на сутки раньше.

Праздник открыл городской духовой оркестр под управлением Александра Савельева. Затем состоялась торжественная часть, в ходе которой собравшихся поздравили председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова, мэр города Людмила Янченко, член Рийгикогу Валерий Корб, председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон, новый руководитель Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Юрий Грибовский.

Все выступающие напомнили, что Кохтла-Ярве до сих пор называют гордом шахтеров и сланцехимиков. А Ида-Вирумаа — это тот самый регион, благодаря которому в домах жителей всей Эстонии тепло и горит свет. От труда шахтеров, энергетиков и сланцехимиков в буквальном смысле зависит благополучие всех жителей страны и развитие ее экономики.

Пеэп Петерсон прямо в профсоюзной палатке, разбитой на площади рядом с концертной эстрадой, ответил на вопросы портала Delfi.

- Что может профсоюзный лидер страны сказать относительно требований профсоюзов повысить минимальную зарплату? Увенчаются ли они успехом?

- Последние пять лет, если вы заметили, нам удавалось добиваться повышения минималки. Сегодня в Эстонии самая лучшая минимальная зарплата среди всех стран Восточной Европы. Однако мы недовольны ее уровнем, мы хотели бы добиться еще большего повышения. Поэтому сейчас ведутся интенсивные переговоры с работодателем, чтобы повысить минималку еще на десять процентов, а то и выше. К сожалению, работодатель вообще не считает нужным такое повышение в следующем году. Но переговоры идут. У нас есть возможность, если будет такая необходимость, организовать акции протеста, вывести людей на улицу. Однако мы попытаемся все же убедить работодателя в ходе переговоров.

- В День шахтера многие будут находиться на рабочих местах, так как сланцедобывающее и перерабатывающее производство — непрерывное. У вас есть возможность обратиться и к тем людям, кто работает в праздничные дни.

- Спасибо. Я хочу поздравить всех, кто связан с добычей сланца, с их профессиональным праздником, пожелать здоровья, благополучия им и их семьям. И как сейчас удачно выразился лидер профсоюза горняков и энергетиков Юрий Грибовский, пусть у них всегда будет на один подъем из шахты больше, чем спусков. Если вдруг в экономике снова начнутся трудные дни, как это случилось из-за падения цен на нефть и применения необдуманных налогов на использование окружающей среды, профсоюзы должны быть начеку. Сейчас, вроде бы, положение изменилось к лучшему. Но если опять случится такой кризис, профсоюзы должны смотреть, чтобы все люди были обеспечены работой. Задача профсоюзов не только заботиться о сегодняшнем дне, но и смотреть в будущее.

Украсили праздник, посвященный Дню шахтера, гости из Таллинна — музыканты вокально-инструментального ансамбля ”Балтика”. Для некоторых из них День шахтера — семейный праздник, так как их родители трудились на шахтах и карьерах Эстонского сланцевого бассейна.