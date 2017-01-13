Несмотря на то, что пятница выпала на 13-е, этот день оказался для жителя Кохтла-Ярве Александра Михайловича Разгуляева приятным. Он отметил 102-й день рождения!

Ветеран морской пехоты Северного флота Александр Михайлович Разгуляев в годы Второй мировой войны участвовал в боях за Заполярье, освобождал норвежский город Киркенес, за что был награжден медалью короля Норвегии. Он удостоен двух орденов Красной Звезды, множества других боевых и памятных знаков отличия.

На вопрос портала Delfi о том, как ему удалось дожить до столь почтенного возраста и сохранить при этом оптимизм, Александр Михайлович ответил: "С такой доброй и заботливой супругой как моя Галина Григорьевна, можно и до двухсот дожить!"

Поздравить долгожителя в Кохтла-Ярве в пятницу приехали генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казённов и консул диппердставительства Андрей Сургаев. Поздравили именинника и работники отдела социального обеспечения при посольстве России в Таллинне, а также — Кохтла-Ярвеское Содружество ветеранов и пенсионеров. Генеральный консул РФ пожелал заслуженному ветерану здоровья и сил. Он сказал, что жизнь Александра Михайловича может служить примером для молодого поколения. Эта же мысль содержится и в поздравлении Посла РФ, которое зачитал Генеральный консул России