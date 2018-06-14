ФОТО: За 13 дней июня в заброшенных зданиях Ида-Вирумаа произошло 13 пожаров

За первые 13 июньских дней случилось 13 пожаров в заброшенных зданиях Ида-Вирумаа, информирует Спасательный департамент, уточняя, что причиной всех пожаров является если не поджог, то так или иначе безответственная деятельность человека.

Заброшенные здания часто становятся местом времяпрепровождения подростков, туда свозят мусор, вместо того, чтобы отправить его на свалку.

В Спасательном департаменте обращают внимание на то, тушение таких пожаров отнимает много времени, что, разумеется, создает риск того, что помощь людям в жилом помещении может быть оказана не столь оперативно, как могла бы.