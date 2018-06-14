14.06.2018, 11:49

ФОТО: За 13 дней июня в заброшенных зданиях Ида-Вирумаа произошло 13 пожаров

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rus.delfi.ee
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Mahajäetud majades põlengud, Ida-Virumaa Foto: Päästeamet

За первые 13 июньских дней случилось 13 пожаров в заброшенных зданиях Ида-Вирумаа, информирует Спасательный департамент, уточняя, что причиной всех пожаров является если не поджог, то так или иначе безответственная деятельность человека.

Заброшенные здания часто становятся местом времяпрепровождения подростков, туда свозят мусор, вместо того, чтобы отправить его на свалку.

В Спасательном департаменте обращают внимание на то, тушение таких пожаров отнимает много времени, что, разумеется, создает риск того, что помощь людям в жилом помещении может быть оказана не столь оперативно, как могла бы.

Подобные пожары происходят практически ежедневно, по всему уезду. Например, 2 июня в Нарве на улице Тийги горело заброшенное учебное здание, 7 июня в Силламяэ горела бывшая казарма, в которой пожары происходят регулярно, 8 июня горел покинутый дом в Тойла. В тот же день подобный пожар произошел в Кохтла-Ярве, а на следующий — в Кивиыли. 11 июня заброшенный дом горел в Нарва-Йыэсуу.

География происшествий обширна, а причина, как правило, одна — безответственность собственников строений и слабый контроль со стороны самоуправлений.

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