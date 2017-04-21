ФОТО: Юри Ратас побывал в городском управлении Кохтла-Ярве

В пятницу в ходе рабочей поездки по Ида-Вирумаа премьер-министр страны и председатель Центристской партии Эстонии Юрии Ратас побывал в Кохтла-Ярве, где встретился с руководителями города, депутатами городского собрания и функционерами городской парторганизации центристов.

Сопровождающий Юрии Ратаса руководитель городской организации Центристской партии, член Рийгикогу Валерий Корб назвал этот день ”историческим” в жизни города, так как премьер-министр страны впервые за четверть века побывал в городском управлении Кохтла-Ярве.

По словам Валерия Корба, это шаг на пути более тесного сотрудничества государства и местного самоуправления.

Участники часовой встречи с премьер-министром отметили, что Юрии Ратас проявил искреннюю заинтересованность к жизни города, его проблемам. Мэр города Людмила Янченко в ходе встречи рассказала о перспективах развития Кохтла-Ярве, о намеченных на ближайшее время проектах. Это строительство следующей очереди медицинского комплекса, государственной гимназии в Ярвеской части города, спортивных сооружений и учреждений культуры.

Людмила Янченко отметила, что среди проблем, которые она поднимала в ходе встречи с председателем правительства, была и такая: справедливое распределение налогов на окружающую среду.

- Проблем у нас много, но особо важна для нас тема перераспределения средств, которые образуются от выплат предприятиями налога на загрязнение окружающей среды. Мы и ранее обращали на нее внимание руководства тсраны, но она проходила мимо ушей прежнего правительства. Сегодня регион Ида-Вирумаа, который является основным плательщиком этих налогов, получает возврат только 10 процентов. Сегодня мы говорим о том, что при составлении программы развития Ида-Вирумаа не менее 25 процентов от экологического налога должны возвращаться в регион. Это будет справедливо, так как 60 процентов от этого возврата можно было бы использовать на развитие производства, в том числе — на охрану окружающей среды, а остальные средства — на то, чтобы сделать жизненную среду города более благоприятной.

- И как на это ваше пожелание отреагировал премьер-министр?

- Он записал эту тему и сказал, что вопрос непременно будет решаться на заседании правительства, — ответила Людмила Янченко.

После встречи в горуправлении Кохтла-Ярве премьер-министр Юрии Ратас посетил сланцеперерабатывающее предприятие — концерн Viru Keemia Grupp. Во второй половине дня Юри Ратас посетит электростанцию Eesti Energia в Аувере, затем встретится с представителями Нарвской горуправы. Он также посетит место, где запланировано создание Нарвского колледжа Академии внутренней обороны МВД Эстонии.